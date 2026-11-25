Otimismo medido pelo Índice Mercado & Opinião fica em 4,91 numa escala de 0 a 10, longe do patamar considerado confortável para investir

A Selic elevada chega aos negócios mais pela retração dos clientes do que pelo preço do dinheiro emprestado. Na edição de novembro do Índice Mercado & Opinião (IMO), divulgada nesta segunda-feira (16), 30,2% dos executivos ouvidos apontaram a redução da demanda como principal efeito dos juros nos negócios. O custo de financiamento foi citado por 20,8%, e a inadimplência, por 13,2%.

O levantamento, coordenado pelo empresário Marcos Koenigkan, ouviu líderes empresariais entre 27 e 29 de outubro, a maioria donos, CEOs e conselheiros de médias e grandes empresas. A amostra não é probabilística e os autores recomendam ler os resultados como indicação de tendência. A nota média de otimismo ficou em 4,91, numa escala de 0 a 10, ante 4,96 em outubro e 6,0 em dezembro de 2025. O índice considera 7 o patamar confortável para investir.

O cenário ajuda a explicar a cautela. O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic em 13,75% ao ano na reunião de 3 e 4 de novembro, e 82% dos participantes esperam que a taxa termine 2027 acima de 11%. A situação fiscal é a principal preocupação para 72,7%, bem à frente de recessão global e política monetária.

A queda do consumo também lidera a lista de riscos até o fim de 2026, mencionada por 34%, e 71,7% esperam que os clientes comprem menos nos próximos meses. Nesse quadro, a preservação de caixa aparece empatada com o crescimento das vendas entre as prioridades para 2027, cada uma com 34% das respostas. Expansão e novos projetos foram lembrados por apenas 3,8%.

A reação já aparece na estratégia. Do total, 35,8% passaram a priorizar eficiência e rentabilidade, 22,6% adiaram investimentos e 13,2% reduziram o ritmo de expansão. Só 22,5% mantêm os planos de crescimento sem mudança. Para Koenigkan, que assina a análise com Lucas Borges, as decisões de investimento do próximo ano vão depender da “combinação entre disciplina fiscal, trajetória dos juros, controle da inflação e capacidade das empresas de proteger caixa e produtividade”.

Venda mais fraca e cliente que atrasa o pagamento formam justamente o cenário que Pedro Bortolotto, sócio da Y Consultoria, considera mais arriscado. Com 20 anos de experiência em transformação empresarial e passagem por reestruturação industrial, ele lembra que uma companhia pode projetar lucro para 2027 e, mesmo assim, ficar sem dinheiro no primeiro trimestre. Basta que os recebimentos atrasem enquanto folha, tributos e parcelas de dívida vencem no prazo.

A recomendação do consultor é acompanhar esse risco em duas escalas. Cenários para os próximos 12 meses revelam quais compromissos ficam expostos se as premissas falharem. Uma projeção semanal das 13 semanas seguintes indica quando o aperto chega e até que data ainda dá para corrigir o rumo. Com esse mapa, a diretoria consegue separar o que aprova de imediato, o que executa em fases e o que fica condicionado a uma melhora nas vendas ou nos recebimentos.

É uma resposta possível para quem adiou investimentos. O próprio IMO sugere liberar recursos por etapas e vincular cada desembolso a metas de retorno, o que exige saber, com antecedência, quanto dinheiro estará disponível para a etapa seguinte. A próxima edição do índice sai em dezembro.