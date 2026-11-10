Selic a 13,75% contra 7% nos EUA: o que calcular antes de expandir o negócio

A distância entre os juros do Brasil e dos Estados Unidos voltou a aparecer nas planilhas de empresários. Desde que o Copom interrompeu os cortes e manteve a Selic em 13,75% ao ano, a comparação com a prime, taxa de referência dos bancos americanos, hoje em 7%, passou a frequentar as conversas sobre levar parte do negócio para fora. Para Douglas Bubna, fundador e CEO da Head Oversea, consultoria que estrutura e implanta operações brasileiras nos EUA, a diferença engana. “Uma empresa não deve concluir que o crédito americano será automaticamente mais barato porque a taxa de referência é menor”, afirma, em resposta enviada à Jovem Pan.

A Selic não é o que as companhias pagam ao tomar dinheiro emprestado aqui, assim como a prime não traduz o custo final de um financiamento do outro lado. Nos dois casos, o preço depende de modalidade, prazo, garantias e do risco atribuído a quem pede. Bubna lembra que quem acaba de chegar, sem histórico local, tem antes de descobrir se conseguirá acesso a esse crédito. A própria prime, aliás, subiu de 6,75% para 7% em setembro, sinal de que o dinheiro ficou mais caro por lá.

A moeda do financiamento é outro ponto que costuma ficar fora do cálculo. Captar em reais para investir em dólares, segundo o executivo, pode somar juros altos à exposição cambial. Já um empréstimo em dólar só se justifica para quem tem receita previsível nessa divisa e mesmo assim com uma condição: “o fluxo de caixa precisa comportar o serviço da dívida”.

O cenário ajuda a explicar a pressa de alguns. A pausa do Copom contrariou a mediana do Boletim Focus, que apontava um sexto corte, embora muitos analistas já contassem com a interrupção. O comunicado não deu pistas sobre a reunião de dezembro e a ata só será divulgada nesta terça-feira (10). O câmbio tampouco se acalmou: depois de recuar no dia da decisão, o dólar voltou a subir e encerrou a semana a R$5,51, o maior fechamento desde o fim de 2025. A turbulência começou em 26 de outubro, primeiro pregão após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando a divisa americana saltou 8,21% e o Ibovespa caiu 13,88%, com acionamento do circuit breaker pela primeira vez desde março de 2020.

Para quem já opera fora, os números do Banco Central mostram o tamanho do que está em jogo. Os lucros obtidos por grupos brasileiros com investimento direto no exterior somaram US$25,8 bilhões em 2025, dos quais US$16,2 bilhões foram reinvestidos nas próprias subsidiárias. Entre janeiro e julho deste ano, o resultado chegou a US$18,6 bilhões, o equivalente a 72% de todo o ano passado em apenas sete meses.

Na Head Oversea, a procura cresceu. Entre 26 de outubro e a última sexta-feira (6), a consultoria recebeu 25 consultas, contra seis em um período anterior de mesma duração. Bubna faz questão de ressalvar que o número retrata apenas quem bateu à sua porta e não o setor como um todo e vê com cautela o interesse movido pela turbulência. “Susto é o pior estado de espírito para decidir onde uma empresa vai operar na próxima década”.

Esperar o câmbio ceder não resolve a equação. A cotação oscila nos dois sentidos, assim como os gastos de instalação, financiamento e funcionamento. Para quem já tem demanda validada, ele sugere uma entrada por etapas, testada em diferentes cenários para o dólar. “Tentar adivinhar a cotação de amanhã ajuda pouco. A pergunta que importa é quanto do futuro da empresa está preso a um único mercado e a uma única moeda”.

Há também quem não deveria dar o passo agora. Na lista do executivo entram companhias com caixa instável, endividamento elevado, modelo difícil de replicar ou fôlego curto para bancar a implantação e o capital de giro. Antes de abrir qualquer filial, diz, é preciso conhecer o custo de entrada e de manutenção, o volume de vendas capaz de sustentar a operação e o prazo até ela se pagar. “Se a empresa ainda não consegue responder a essas perguntas no mercado de origem, a expansão pode acrescentar riscos sem resolver os problemas existentes”.

Mesmo com as respostas na mão, a execução pesa mais do que parece. Uma rede de clínicas, por exemplo, que decida se instalar nos Estados Unidos precisa contratar e treinar equipe sob outra legislação, atender às exigências do setor de saúde e manter o mesmo padrão de atendimento em cada nova clínica, numa praça onde ninguém conhece a marca. “Abrir um endereço lá fora é a parte fácil. O difícil é fazer a terceira unidade funcionar tão bem quanto a primeira”.

A vitória democrata nas eleições de meio de mandato, que garantirá ao partido o controle da Câmara e do Senado a partir de janeiro, entra no radar de quem pretende atravessar a fronteira, mas não altera nada de imediato. Regras de imigração, tarifas, crédito e licenciamento só mudam com medidas aprovadas e, até lá, na visão de Bubna, o planejamento deve partir das normas em vigor. O empresário, que passou por Groupon, Raízen, Oi e Heineken, resume a lógica que defende. “Presença internacional se constrói em anos, testando hipóteses, formando relações e corrigindo rota. Quem começa agora, com método, estará mais protegido no próximo susto. Quem começa por causa dele quase sempre chega atrasado”.