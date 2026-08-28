Quem são os 5 novos bilionários brasileiros na lista da Forbes de 2026

Revista identificou apenas 255 pessoas com patrimônio acima de R$ 1 bilhão no país

Cinco brasileiros entraram para a lista da revista Forbes entre os mais ricos do Brasil para 2026. A revista identificou apenas 255 pessoas com patrimônio acima de R$ 1 bilhão no país, e apenas esses cinco bilionários são estreantes na lista, divulgada nesta sexta-feira (28).

Dos 255, 146 aumentaram seu patrimônio. Outros 77, 30,2% do total, tiveram uma diminuição na sua fortuna. 27 não alteraram seu patrimônio.

Segundo a revista, a lista é elaborada considerando várias fontes, e a informação mais importante são ações listadas na bolsa, considerando o fechamento de 30 de junho de 2026, nesse caso. Veja quem são os novos “ricaços” do Brasil:

Luana Lopes Lara

Reprodução/Instagram

Com 30 anos e patrimônio de R$ 13,4 bilhões, Luana é cofundadora da Kalshi, plataforma de mercados de previsão. A empresária é, com folga, a mais rica entre os estreantes.

Formada em Ciência da Computação pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), Luana nasceu em Minas Gerais e também tem formação como bailarina clássica.

Ari de Sá Cavalcante Neto

Reprodução/Instagram

Um dos maiores acionistas do grupo Arco Educação, e com patrimônio estimado em R$ 3,9 bilhões, Ari tem 47 anos. O grupo que o cearense lidera ao lado da mãe, Margarida de Sá Cavalcante, reúne diversas marcas como SAS, Positivo, Dom Bosco e COC.

Ari é filho de Oto de Sá Cavalcante, continuando a tradição da família no setor. O grupo recentemente adquiriu a Internacional School, ampliando seu portfólio.

Rosagela Maggi Shamidt

Com patrimônio de R$ 3,5 bilhões, Rosangela ocupa a terceira colocação no ranking dos novos nomes para 2026. Com 68 anos, ela é acionista da AMaggi, empresa fundada por André Maggi, uma das maiores players do agronegócio brasileiro.

Rosangela é gaúcha e tem 68 anos. A empresa está ligada principalmente à expansão da produção e comercialização de grãos no país.

Carlos Moche Dayan

Reprodução/Linkedin

Com 54 anos e patrimônio estimado em R$ 2,1 bilhões, Carlos é um dos principais acionistas do Banco Daycoval, fundado pelo seu pai, Sasson Dayan.

Ele é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e tem mestrado em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Salim Dayan

Também do Banco Daycoval, com 56 anos e também filho de Sasson Dayan. Salim é um dos maio-res acionistas da instituição. Com fortuna estimada em R$ 2,1 bilhões, é formado em engenharia de produção pela USP.

Possui também mestrado em administração e finanças pelo Ibmec.