Uber anuncia que vai demitir cerca de 10% dos funcionários em todo o mundo

Empresa tem aproximadamente 34.000 funcionários e operações em mais de 70 países, segundo uma apresentação recente à Comissão de Valores Mobiliários

A gigante do transporte por aplicativo Uber vai demitir cerca de 10% de sua força de trabalho como parte de “mudanças organizacionais significativas”, anunciou o CEO Dara Khosrowshahi em uma mensagem aos funcionários nesta quarta-feira (2).

“Hoje estamos fazendo uma série de mudanças organizacionais significativas em toda a Uber”, disse Khosrowshahi. “Como resultado, reduziremos o tamanho de nossa equipe em aproximadamente 10%”.

A Uber tem aproximadamente 34.000 funcionários e operações em mais de 70 países, segundo uma apresentação recente à Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês).

A empresa declarou que as demissões têm como objetivo tornar sua plataforma “mais simples e rápida” e reduzir os atrasos de coordenação.

“Uma organização mais ágil trará maior clareza na atribuição de responsabilidades, decisões mais rápidas e mais tempo dedicado a construir em vez de coordenar”, afirma a mensagem.

Fundada em 2009, a Uber transformou o setor de transporte urbano ao entrar em mercados dominados por táxis e empresas de carros privados, permitindo que as pessoas usassem seus próprios veículos para transportar outras pessoas.

Desde então, a companhia se expandiu de forma maciça, inclusive para os serviços de entrega de alimentos e produtos de varejo.

Os motoristas da Uber recebem uma remuneração variável de acordo com o país, e muitos têm reclamado de não receber uma compensação adequada pelo trabalho e o uso de seus veículos.

A companhia encerrou completamente seus serviços em alguns países. Nesta quarta-feira, anunciou o fim de seus negócios na Nigéria e em Uganda, após ter deixado a Tanzânia no início deste ano.