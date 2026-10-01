USP mantém 2ª posição em ranking de universidades da América Latina; veja top 10

Instituição de ensino brasileira ficou atrás da Pontifícia Universidad Católica de Chile, que também repetiu o desempenho do ano passado

USP mantém 2ª posição em ranking de universidades da América Latina

A Universidade de São Paulo (USP) ficou, pelo segundo ano consecutivo, na segunda posição entre as melhores instituições de ensino da América Latina, segundo o ranking da organização britânica QS Quacquarelli Symonds, divulgado nesta quinta-feira (1º).

A Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC) também repetiu o desempenho e permaneceu na primeira colocação da lista.

O Brasil é o país com mais universidades entre as dez primeiras posições. Além da USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) aparecem no top 10.

Universidades brasileiras no top 10

As instituições do Brasil que aparecem entre as dez melhores são:

USP: 2º lugar;

2º lugar; Unicamp: 3º lugar;

3º lugar; UFRJ: 5º lugar;

5º lugar; Unesp: 6º lugar.

Ao todo, o Brasil tem 12 universidades entre as 50 melhores da América Latina.

Desempenho da USP

A USP lidera o ranking em três dos indicadores analisados pela QS: rede de pesquisa internacional, artigos por corpo docente e impacto na web.

A universidade também recebeu nota máxima nos critérios de reputação acadêmica e reputação entre empregadores.

Esta é a 16ª edição do ranking da QS, que avaliou 517 instituições de 27 países da América Latina.

O Brasil foi o país com o maior número de universidades classificadas, com 137 instituições. Na sequência aparecem Colômbia, com 70, e México, com 69.

Veja o top 10 geral do ranking: