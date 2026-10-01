USP mantém 2ª posição em ranking de universidades da América Latina; veja top 10
A Universidade de São Paulo (USP) ficou, pelo segundo ano consecutivo, na segunda posição entre as melhores instituições de ensino da América Latina, segundo o ranking da organização britânica QS Quacquarelli Symonds, divulgado nesta quinta-feira (1º).
A Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC) também repetiu o desempenho e permaneceu na primeira colocação da lista.
O Brasil é o país com mais universidades entre as dez primeiras posições. Além da USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) aparecem no top 10.
Universidades brasileiras no top 10
As instituições do Brasil que aparecem entre as dez melhores são:
- USP: 2º lugar;
- Unicamp: 3º lugar;
- UFRJ: 5º lugar;
- Unesp: 6º lugar.
Ao todo, o Brasil tem 12 universidades entre as 50 melhores da América Latina.
Desempenho da USP
A USP lidera o ranking em três dos indicadores analisados pela QS: rede de pesquisa internacional, artigos por corpo docente e impacto na web.
A universidade também recebeu nota máxima nos critérios de reputação acadêmica e reputação entre empregadores.
Esta é a 16ª edição do ranking da QS, que avaliou 517 instituições de 27 países da América Latina.
O Brasil foi o país com o maior número de universidades classificadas, com 137 instituições. Na sequência aparecem Colômbia, com 70, e México, com 69.
Veja o top 10 geral do ranking:
- Pontifícia Universidad Católica de Chile (Chile);
- Universidade de São Paulo (Brasil);
- Universidade Estadual de Campinas (Brasil);
- Universidad de Chile (Chile);
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil);
- Universidade Estadual Paulista (Brasil);
- Tecnológico de Monterrey (México);
- Universidad de los Andes (Colômbia);
- Universidad Nacional Autónoma de México (México);
- Universidad de Buenos Aires (Argentina).
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