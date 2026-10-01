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Educação

USP mantém 2ª posição em ranking de universidades da América Latina; veja top 10

Instituição de ensino brasileira ficou atrás da Pontifícia Universidad Católica de Chile, que também repetiu o desempenho do ano passado
Nícolas Robert

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USP mantém 2ª posição em ranking de universidades da América Latina Divulgação

A Universidade de São Paulo (USP) ficou, pelo segundo ano consecutivo, na segunda posição entre as melhores instituições de ensino da América Latina, segundo o ranking da organização britânica QS Quacquarelli Symonds, divulgado nesta quinta-feira (1º).

A Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC) também repetiu o desempenho e permaneceu na primeira colocação da lista.

O Brasil é o país com mais universidades entre as dez primeiras posições. Além da USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) aparecem no top 10.

Universidades brasileiras no top 10

As instituições do Brasil que aparecem entre as dez melhores são:

  • USP: 2º lugar;
  • Unicamp: 3º lugar;
  • UFRJ: 5º lugar;
  • Unesp: 6º lugar.

Ao todo, o Brasil tem 12 universidades entre as 50 melhores da América Latina.

Desempenho da USP

A USP lidera o ranking em três dos indicadores analisados pela QS: rede de pesquisa internacional, artigos por corpo docente e impacto na web.

A universidade também recebeu nota máxima nos critérios de reputação acadêmica e reputação entre empregadores.

Esta é a 16ª edição do ranking da QS, que avaliou 517 instituições de 27 países da América Latina.

O Brasil foi o país com o maior número de universidades classificadas, com 137 instituições. Na sequência aparecem Colômbia, com 70, e México, com 69.

Veja o top 10 geral do ranking:

  1. Pontifícia Universidad Católica de Chile (Chile);
  2. Universidade de São Paulo (Brasil);
  3. Universidade Estadual de Campinas (Brasil);
  4. Universidad de Chile (Chile);
  5. Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil);
  6. Universidade Estadual Paulista (Brasil);
  7. Tecnológico de Monterrey (México);
  8. Universidad de los Andes (Colômbia);
  9. Universidad Nacional Autónoma de México (México);
  10. Universidad de Buenos Aires (Argentina).

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