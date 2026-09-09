‘Atraídos pelo Destino’: novo filme do Prime Video mistura paixão, perigo e suspense

Com Ester Expósito e Hugo Diego García, longa aposta em romance proibido, mistério e uma relação explosiva entre uma jovem milionária e seu guarda-costas

Quem gosta de romance proibido, personagens misteriosos e aquela fórmula irresistível de duas pessoas que não deveriam se apaixonar, mas acabam completamente envolvidas, ganhou uma nova opção no streaming. “Atraídos pelo Destino” chegou ao Prime Video trazendo uma história que combina romance, ação, suspense e uma boa dose de tensão.

Estrelado por Ester Expósito, conhecida mundialmente por seu trabalho em “Elite”, e Hugo Diego García, o filme acompanha Marfil Cortés, uma jovem milionária que vive cercada de luxo e privilégios em Nova York. A vida aparentemente perfeita, porém, muda completamente depois que ela é sequestrada.

Após o episódio, o pai de Marfil decide reforçar a segurança da filha e contrata Sebastián Moore, um guarda-costas misterioso e extremamente reservado. A missão dele parece simples: manter Marfil protegida a qualquer custo.

O problema é que os dois passam a conviver cada vez mais de perto.

Marfil está acostumada a fazer o que quer e não aceita facilmente ser controlada. Sebastián, por outro lado, leva seu trabalho extremamente a sério e estabelece limites claros. O choque entre as personalidades cria uma relação inicialmente marcada por desconfiança, provocações e conflitos.

Mas, como acontece nos bons romances proibidos, a tensão começa a ultrapassar os limites da relação profissional.

A atração entre os dois cresce justamente quando os perigos ao redor de Marfil também aumentam. Quanto mais Sebastián tenta protegê-la, mais segredos começam a aparecer, colocando em dúvida quem realmente está por trás das ameaças.

Romance, perigo e uma pitada de “O Guarda-Costas”

A premissa de “Atraídos pelo Destino” inevitavelmente lembra clássicos como “O Guarda-Costas”, principalmente pela dinâmica entre uma mulher constantemente ameaçada e o homem encarregado de protegê-la.

Mas o novo filme do Prime Video aposta em uma abordagem mais contemporânea e direcionada ao público que consome romances intensos no streaming. A relação entre Marfil e Sebastián ocupa o centro da história, enquanto o suspense funciona como combustível para aproximar ainda mais os protagonistas.

É aquele tipo de história em que quanto maior o perigo, mais difícil fica para os personagens ignorarem aquilo que estão sentindo.

E o contraste entre os dois também é parte importante da trama. De um lado, uma jovem rica, impulsiva e acostumada à liberdade. Do outro, um homem fechado, disciplinado e aparentemente impossível de decifrar.

Uma história que veio dos livros

“Atraídos pelo Destino” é baseado em “Marfil”, livro da escritora Mercedes Ron e primeiro volume da duologia “Enfrentados”.

A autora ficou conhecida por histórias voltadas ao público jovem e por romances marcados por relações intensas, conflitos familiares e personagens que frequentemente se envolvem em situações complicadas.

Na adaptação para o cinema, a história ganha uma atmosfera mais sofisticada e incorpora elementos de suspense à trama romântica, criando uma combinação que tem tudo para chamar a atenção dos fãs do gênero.

Quem está no elenco?

Além de Ester Expósito e Hugo Diego García, o elenco conta com nomes como Pablo Molinero, Lluís Homar, Joaquín Ferreira, Zoe Bonafonte e Eric Masip.

A história se passa principalmente entre Nova York e a Espanha, dando ao filme uma estética internacional e bastante elegante.

Com pouco menos de duas horas de duração, “Atraídos pelo Destino” é uma opção para quem procura um romance que não fique apenas nos encontros e desencontros do casal. Aqui, paixão e perigo caminham lado a lado.

No fim das contas, Marfil pode até ter contratado um guarda-costas para protegê-la dos inimigos. O que ela provavelmente não esperava era que o homem responsável por mantê-la segura se tornasse justamente a pessoa mais difícil de resistir.