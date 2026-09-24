Atriz de Hollywood é detida em Nova York durante protesto contra Netanyahu

O New York Post informou que outra artriz também foi detida

Manifestantes que exibiam cartazes com frases como "Parem de fornecer armas a Israel"

A atriz americana Susan Sarandon está entre as pessoas detidas pela polícia nesta quinta-feira (24), em Nova York, durante uma manifestação contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Imagens da AFP mostram policiais de Nova York algemando a protagonista de “Thelma & Louise” enquanto o líder israelense participava da Assembleia Geral da ONU.

O New York Post informou que a atriz Hannah Einbinder, da série “Hacks”, também foi retirada pelas autoridades da manifestação organizada pelo Jewish Voice for Peace.

A polícia de Nova York não respondeu imediatamente às perguntas da AFP sobre as detenções. Manifestantes que exibiam cartazes com frases como “Parem de fornecer armas a Israel” e “Acabem com o genocídio” participaram de um protesto sentado enquanto Netanyahu discursava na ONU.

Sarandon participa com frequência de manifestações contra a guerra travada por Israel em Gaza, posição que, segundo reconheceu publicamente, a fez perder contratos.