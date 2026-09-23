Paolla Oliveira volta ao carnaval como rainha de bateria da Imperatriz

Na produção, Paolla aparece diante de uma versão mais jovem de si mesma e reflete sobre a relação com o carnaval

Paolla Oliveira é anunciada nesta quarta-feira (23) como a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o carnaval 2027. Depois de cinco anos à frente da bateria da Grande Rio, ela deixa a escola de Duque de Caxias para assumir o cobiçado posto na agremiação do bairro de Ramos, na zona norte do Rio.

O anúncio é feito pelas redes sociais da atriz, que publicou um vídeo gravado na Marquês de Sapucaí. Na produção, Paolla aparece diante de uma versão mais jovem de si mesma e reflete sobre a relação com o carnaval.

“Quando eu era menina, eu ficava imaginando como seria estar aqui. Às vezes, dá medo até de escolher o que faz a gente feliz. Tem uma ousadia em continuar se encantando com a vida”, narrou. “Em assumir o que a gente quer e deixar crescer aquilo que nunca deixou de existir dentro da gente. Mesmo que isso mude os planos Tem coisas que continuam dando uma vontade enorme de viver. Mesmo depois da gente já ter vivido tanta coisa. De novo. Eu disse que era uma despedida. Eu só não sabia o tamanho do carnaval que existe em mim. De novo.”

Na legenda da publicação, a atriz explicou que o retorno não fazia parte de seus planos, mas que o afastamento a fez perceber ainda mais a importância da festa em sua trajetória.

“Tô dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria”, afirmou.

“Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente? Fui muito feliz em tudo que vivi até aqui. E é bonito perceber que, depois de tanta coisa, ainda dá essa vontade de viver mais. Sinto que esse é mais um capítulo, com tanto pra conhecer e descobrir”, acrescentou.

Paolla também destaca o significado coletivo da festa e celebra a oportunidade de integrar a Imperatriz. “Pra mim, o carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso País, mais uma vez”, disse.

“Obrigada pelo convite, Imperatriz! Tô muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece”, completou.

Paolla Oliveira na Grande Rio

A atriz se despediu do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025, após cinco anos à frente dos ritmistas da escola.

Na ocasião, Paolla Oliveira afirmou que precisava se dedicar às gravações de Vale Tudo, novela da TV Globo em que interpretou Heleninha Roitman, e aos cuidados com o pai, diagnosticado com demência frontotemporal.

Ela foi substituída por Virginia Fonseca, que permaneceu apenas um ano no posto. Atualmente, Anitta é a rainha de bateria da Grande Rio. Na Imperatriz, quem carregou a coroa este ano foi a cantora Iza.

Imperatriz Leopoldinense no carnaval 2027

No próximo carnaval, a Imperatriz Leopoldinense leva para a Sapucaí o enredo “A memória do rei e o sumiço de Dona Júlia”. A escola promete contar a história de uma boneca que desapareceu por mais de três décadas.

“Mergulharemos na história curiosa de uma boneca que ficou sumida por mais de três décadas”, declarou a agremiação nas redes sociais.