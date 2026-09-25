Roberta Miranda critica alta de seguidores em perfil de Rick após morte: ‘Cruel’
A cantora Roberta Miranda criticou na quinta-feira (24) o aumento de seguidores do perfil no Instagram de Rick Sollo, da dupla com Renner, após a confirmação de sua morte. A artista republicou em sua conta uma publicação na qual dizia que pediu para “valorizar as pessoas em vida”.
Segundo a postagem compartilhada por Roberta, o perfil de Rick teve aumento de um milhão de seguidores. “Todo mundo tem algo bom para falar de você, só estão esperando você morrer para postar!”, dizia a mensagem republicada pela cantora.
Roberta também escreveu: “Pensei o mesmo…chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música”.
Queda de helicóptero
A morte de Rick e dos outros quatro ocupantes da aeronave foi confirmada na terça-feira (22). Os destroços do helicóptero foram encontrados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici, em Santa Catarina.
Também estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
O corpo de Rick foi velado na quinta-feira, em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Quem é Rick Sollo
Geraldo Antônio de Carvalho nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no interior de Tocantins. É filho de Vitor Antônio e Aldenora Cirilo de Carvalho.
Por influência do pai, adquiriu gosto pela música ainda na infância. Com 10 anos, formou a dupla Sereno & Serenata com a irmã Dalva.
Posteriormente, buscou novas parcerias. Ao lado de Ray, adotou o nome artístico pelo qual ficou conhecido: Rick. A dupla durou até 1986, quando o artista se vinculou a Renner Reis para formar a Rick & Renner.
Eles estouraram em 1998, depois do sucesso com a música “Ela é demais”.
Rick decidiu seguir carreira solo em 2011. À época, assinou com a Talismã Music, que pertence ao cantor Leonardo. Um ano depois a dupla retornou. Separaram-se novamente em 2015. A parceria foi retomada em 2018.
Além de cantor, Rick é compositor e produtor musical. Escreveu músicas e colaborou com grandes artistas sertanejos, como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Gino & Geno e Zezé Di Camargo & Luciano.
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