Beauty in Black: a série que mistura crime e mistério e você não pode perder na Netflix

Se você gosta de séries que misturam crime, mistério, luxo, vingança e personagens cheios de segredos, Beauty in Black é uma produção que merece entrar na sua lista da Netflix. Criada por Tyler Perry, a série acompanha Kimmie, interpretada por Taylor Polidore Williams, uma jovem que enfrenta dificuldades financeiras e tenta encontrar uma maneira de mudar de vida. O que ela não imagina é que uma oportunidade aparentemente perfeita vai colocá-la no centro de um universo perigoso, cercado por dinheiro, poder e crimes.

A vida de Kimmie muda quando ela cruza o caminho da poderosa família Bellarie, dona de um império de produtos de beleza. Por trás da imagem sofisticada e milionária, entretanto, existe uma realidade muito mais obscura. A família está envolvida em negócios ilegais e em um esquema de tráfico humano ligado a uma boate de strip-tease. Aos poucos, Kimmie percebe que entrou em um jogo no qual praticamente ninguém pode ser considerado confiável.

É justamente esse contraste que faz de Beauty in Black uma série tão envolvente. De um lado estão as mansões, festas luxuosas, roupas extravagantes e uma família aparentemente bem-sucedida. Do outro, existe um mundo marcado por violência, manipulação, chantagem e disputas internas pelo controle de um império.

No início da história, Kimmie está apenas tentando sobreviver e proteger as pessoas que ama. Conforme descobre os segredos dos Bellarie, porém, ela percebe que precisa aprender a lidar com aquele universo para conseguir sobreviver. E a protagonista começa a mostrar que não está disposta a permanecer no papel de vítima.

A trama ganha ainda mais força conforme Kimmie se aproxima do centro do poder da família. Alianças são formadas e quebradas, relacionamentos são colocados à prova e personagens que pareciam aliados passam a representar ameaças. A cada nova descoberta, a série apresenta outro segredo, fazendo com que o público fique constantemente tentando descobrir quem está dizendo a verdade e quem está escondendo alguma coisa.

Além do crime, Beauty in Black também aposta bastante no mistério. Assassinatos, desaparecimentos, traições e conspirações movimentam a história e fazem com que cada episódio termine deixando novas perguntas. A produção consegue combinar o suspense com elementos de drama familiar e uma narrativa cheia de reviravoltas, criando aquele tipo de série em que é difícil assistir a apenas um episódio.

Outro ponto interessante é a transformação de Kimmie ao longo da trama. A personagem começa completamente distante daquele universo de riqueza e poder, mas gradualmente entende como as pessoas ao seu redor funcionam e passa a utilizar as próprias armas contra aqueles que tentam controlá-la. Quanto mais ela descobre sobre os Bellarie, mais perigosa se torna a disputa em que está envolvida.

Com uma mistura de crime, suspense, romance, luxo e vingança, Beauty in Black é uma opção para quem gosta de histórias em que famílias poderosas escondem segredos capazes de destruir tudo o que construíram. A série também chama atenção justamente por não apresentar personagens totalmente bons ou maus: quase todos possuem interesses próprios e estão dispostos a ultrapassar limites para conseguir o que querem.

Se você gosta de produções como Dinastia, Império e dramas envolvendo famílias milionárias, segredos e disputas pelo poder, Beauty in Black pode ser uma ótima escolha para a próxima maratona. A série entrega uma combinação de mistério e crime com muito drama e reviravoltas, daquelas histórias que fazem o espectador terminar um episódio querendo descobrir imediatamente o que acontece no próximo.