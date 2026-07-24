‘Blade Runner 2099’ ganha detalhes inéditos na SDCC e confirma data de estreia

O universo de Blade Runner voltou aos holofotes nesta sexta-feira (24) durante o tradicional painel do Hall H da San Diego Comic-Con 2026. Diante de mais de 6.500 fãs, o Prime Video revelou novas informações sobre Blade Runner 2099, série que expande a franquia criada por Ridley Scott. O evento contou com a presença das estrelas Michelle Yeoh e Hunter Schafer, da showrunner Silka Luisa e dos produtores executivos Andrew Kosove e Broderick Johnson, que apresentaram o primeiro teaser da produção e confirmaram que os oito episódios serão lançados em 25 de novembro, exclusivamente na plataforma.

Ambientada 50 anos após os acontecimentos de Blade Runner 2049, a série mostra uma Los Angeles transformada, reconstruída após uma revolta dos replicantes. A trama acompanha Cora, personagem de Hunter Schafer, uma fugitiva que assume a identidade de uma Blade Runner em sua última tentativa de escapar do passado. Ao lado de Olwen, uma replicante interpretada por Michelle Yeoh que está à beira da morte, ela parte em uma caçada que pode revelar um segredo capaz de destruir o delicado equilíbrio da cidade. Segundo Silka Luisa, a produção foi inspirada tanto nos dois filmes da franquia quanto no romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick, colocando os replicantes no centro da narrativa.

O elenco também reúne Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi. Nos bastidores, Ridley Scott retorna como produtor executivo, enquanto Jonathan van Tulleken dirige os dois primeiros episódios da minissérie. A equipe destacou que o principal objetivo foi preservar a identidade filosófica e visual de Blade Runner, explorando questões sobre humanidade, identidade e sobrevivência em um mundo dominado por inteligências artificiais e replicantes.

Apresentada como um dos grandes destaques do painel do Prime Video na SDCC 2026, Blade Runner 2099 promete expandir um dos universos mais influentes da ficção científica. O primeiro teaser reforça a atmosfera sombria, a estética neon característica da franquia e indica que a série buscará equilibrar ação, suspense e reflexões existenciais, mantendo vivo o legado construído pelos filmes de Ridley Scott e Denis Villeneuve.