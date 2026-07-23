Mundo aberto e retorno de Alex Hunter: veja trailer do EA FC 27

Novo game da franquia de sucesso terá Kylian Mbappé na capa e será lançado em setembro

A EA revelou nesta quinta-feira (23) o primeiro trailer do EA Sports FC 27 (antigo FIFA). O craque Kylian Mbappé será a face do jogo e apareceu bastante no vídeo. O jogo será lançado no dia 25 de setembro de 2026.

O modo The Grounds também foi apresentado, na primeira vez em que o game contará com uma estrutura de “mundo aberto”, com hub onde os jogadores podem interagir, semelhante ao que existe na franquia NBA2K

O trailer mostra o personagem Alex Hunter no modo de jogo, o protagonista do modo The Journey, um modo história da franquia que durou do FIFA 17 ao FIFA 19.

A EA também anunciou mudanças na jogabilidade, Mercado de Transferências Carreira e Ultimate Team. A lista de times e atletas do jogo ainda não foi divulgada.

Vale lembrar que o modo The Grounds só estará disponível para os modos PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2. O jogo será lançado também para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Quem comprar as edições Ultimate e Ultimate Plus terão acesso ao game em 18 de setembro.

Veja o trailer: