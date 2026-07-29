BTS se recusa a participar do Grammy após criação de categoria para o pop asiático

O BTS é o primeiro grupo totalmente sul-coreano a alcançar o topo da parada de singles da Billboard nos Estados Unidos

Fenômeno global do K-pop, o BTS anunciou nesta quarta-feira (29) que não submeterá sua música ao Grammy do ano que vem, após a Academia da Gravação introduzir novas categorias, entre elas a de Melhor Performance de Música Pop Asiática.

Esperava-se que os astros sul-coreanos concorressem a várias das principais categorias do Grammy, incluindo Álbum do Ano, depois que ARIRANG, seu álbum de retorno, se tornou um dos maiores sucessos de venda este ano.

“Decidimos não nos inscrever no Grammy”, anunciaram os membros do BTS em publicações coordenadas em suas contas pessoais do Instagram. “Esperamos que a música seja ouvida e amada pelo que ela é, em vez de dividida por região ou idioma”, acrescentaram.

O BTS é o primeiro grupo totalmente sul-coreano a alcançar o topo da parada de singles da Billboard nos Estados Unidos, uma conquista que atingiram com o hit de 2020 “Dynamite”, seu primeiro sucesso cantado inteiramente em inglês.

Apesar de já terem se apresentado no Grammy e terem recebido várias indicações, incluindo Melhor Videoclipe, o grupo nunca ganhou um prêmio.

O álbum ARIRANG, cujo nome é inspirado em uma canção folclórica sul-coreana, inclui músicas com letras em inglês e explora temas relacionados à identidade coreana após o hiato da banda para o serviço militar obrigatório.

No entanto, o grupo não atenderia aos requisitos da nova categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática do Grammy, uma das cinco novas categorias anunciadas no mês passado, pois exige que as inscrições façam “uso significativo” de pelo menos um idioma asiático.

A Academia da Gravação declarou que o novo prêmio visa homenagear “a excelência artística em performances de música pop asiática que se originam ou são amplamente reconhecidas nos mercados asiáticos, incluindo, entre outros, o K-pop, o J-pop e o C-pop”, referindo-se às músicas pop coreanas, japonesas e chinesas, respectivamente.

O anúncio gerou reações mistas na internet. Alguns críticos apontam que o novo prêmio coloca os artistas asiáticos em uma categoria segregada, em vez de reconhecê-los ao lado de seus pares globais.