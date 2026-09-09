‘Carrie, a Estranha’: novo trailer promete versão mais brutal do clássico de Stephen King

A promete uma Carrie ainda mais sombria, violenta e conectada aos horrores da adolescência moderna

O terror ganhou um novo rosto. O Prime Video divulgou o aguardado trailer e o pôster de Carrie, nova adaptação do clássico de Stephen King comandada por Mike Flanagan, um dos principais nomes do terror contemporâneo. A produção promete revisitar a história da adolescente com poderes telecinéticos sob uma perspectiva mais sombria, violenta e atual.

Na trama, Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, é uma jovem extremamente reprimida pela mãe, Margaret White, vivida por Samantha Sloyan. Depois da morte repentina do pai, ela passa a frequentar uma escola pública e precisa lidar com um ambiente completamente novo, marcado por pressão social, crueldade e bullying.

O novo trailer deixa claro que a série não pretende aliviar o sofrimento da protagonista. Carrie aparece sendo constantemente humilhada pelos colegas enquanto tenta entender os estranhos poderes que começam a surgir. Conforme a pressão aumenta, sua telecinese se torna cada vez mais difícil de controlar.

E existe um elemento que torna essa versão particularmente assustadora: as redes sociais.

A nova adaptação transporta o drama de Carrie para os dias atuais, mostrando como a humilhação pode ultrapassar os corredores da escola e alcançar milhares de pessoas em poucos segundos. O bullying deixa de ser apenas uma experiência vivida entre quatro paredes e passa a ter potencial para se transformar em uma exposição pública devastadora.

Para os fãs da obra de Stephen King, o trailer também traz uma promessa bastante clara: a famosa noite do baile continua sendo um dos grandes momentos da história. A prévia cria uma atmosfera de tensão crescente e sugere que a produção pretende conduzir o público lentamente até o momento em que Carrie finalmente chega ao seu limite.

A série será a primeira adaptação de Carrie produzida para a televisão e terá oito episódios. Com mais tempo para desenvolver a narrativa, Mike Flanagan poderá explorar aspectos da história que foram tratados de maneira mais rápida nas versões cinematográficas, principalmente a relação tóxica entre Carrie e sua mãe e o impacto psicológico das constantes agressões sofridas pela protagonista.

Flanagan, responsável por sucessos como A Maldição da Residência Hill, Missa da Meia-Noite e A Queda da Casa de Usher, assume a produção, o roteiro e a direção de parte dos episódios. Stephen King também participa do projeto como produtor executivo.

O elenco ainda conta com Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Amber Midthunder e Matthew Lillard.

A nova série chega em um momento especialmente simbólico: o clássico filme dirigido por Brian De Palma e estrelado por Sissy Spacek completa 50 anos em 2026. A produção de 1976 permanece como uma das adaptações mais lembradas da obra de Stephen King e ajudou a transformar Carrie em um dos grandes ícones do terror.

Agora, Flanagan terá a missão de apresentar a personagem para uma nova geração. E, pelo que o trailer entrega, a ideia não é simplesmente refazer uma história conhecida, mas mostrar o quanto Carrie continua assustadoramente atual.

Entre bullying, fanatismo religioso, adolescência, redes sociais e poderes sobrenaturais, a nova produção promete transformar novamente a garota que todos subestimaram em uma das figuras mais perigosas do colégio.

Carrie estreia em 7 de outubro no Prime Video, com os oito episódios da primeira temporada disponíveis na mesma data.