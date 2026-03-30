Como chegar e comprar ingressos para a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém

Espetáculo no maior teatro ao ar livre do mundo atrai multidões a Pernambuco; veja rotas, preços e dicas de estrutura

Divulgação Os ingressos para a temporada de 2026 são vendidos diretamente no site oficial (novajerusalem.com.br) e os preços variam conforme o dia da semana,. A compra antecipada evita o risco de esgotamento e as longas filas na entrada. Os valores são divididos da seguinte forma:



A edição de 2026 da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém celebra o centenário de Plínio Pacheco, idealizador da grandiosa cidade-teatro localizada em Fazenda Nova, distrito do Brejo da Madre de Deus (PE). Entre os dias 28 de março e 4 de abril, a estrutura monumental de 100 mil metros quadrados recebe milhares de espectadores para a tradicional encenação a céu aberto,. Por estar a cerca de 180 km do Recife, a experiência exige planejamento prévio rigoroso em relação ao transporte, compra de bilhetes e preparo físico para acompanhar a peça, que ocorre inteiramente em movimento,.

Logística de viagem e acesso à cidade-teatro

Os ingressos para a temporada de 2026 são vendidos diretamente no site oficial (novajerusalem.com.br) e os preços variam conforme o dia da semana,. A compra antecipada evita o risco de esgotamento e as longas filas na entrada. Os valores são divididos da seguinte forma:

Entradas inteiras: R$ 180 a R$ 220, a depender da data escolhida.

Meia-entrada: R$ 90 a R$ 110 (válida para estudantes, idosos, professores, entre outros públicos previstos em lei).

Bilheteria física no local: funciona das 8h às 19h, exclusivamente nos dias de apresentação.

O trajeto rodoviário saindo do Recife leva em média duas horas e meia. A rota principal é feita pela rodovia BR-232 até a cidade de Caruaru, seguida pela BR-104 no sentido Campina Grande e, por fim, a via estadual PE-145 até o distrito de Fazenda Nova. Para quem não deseja dirigir, agências de turismo e shoppings da capital pernambucana oferecem o serviço de ônibus fretados em formato bate e volta, com saídas no início da tarde e retorno logo após o término da apresentação. Os portões do teatro abrem às 16h e o espetáculo começa pontualmente às 18h.

A dinâmica do espetáculo nos palcos monumentais

Diferente de peças convencionais, a encenação em Nova Jerusalém exige que o público caminhe atrás dos atores. A área cenográfica é cercada por uma muralha de pedra de três metros de altura com 70 torres, abrigando nove palcos que reproduzem com exatidão histórica locais como o Templo de Jerusalém, o Fórum de Pilatos, o Palácio de Herodes e o Monte das Oliveiras,.

O elenco principal de 2026 conta com nomes conhecidos do grande público para conduzir a multidão pelas passagens bíblicas,:

Dudu Azevedo no papel de Jesus.

Beth Goulart como Maria.

Marcelo Serrado interpretando Pilatos.

Carlo Porto na pele de Herodes.

Um dos principais destaques técnicos e visuais da temporada 2026 é a renovação da cena da ascensão de Cristo, que adota um novo efeito cenográfico para elevar o protagonista até que ele desapareça entre as nuvens. A transição do público entre os palcos é organizada pela equipe do teatro, permitindo que a multidão acompanhe a narrativa de forma fluida.

Programação para o fim de semana no Agreste

Dia 1

A jornada começa no final da manhã com o deslocamento até o Agreste pernambucano. Uma parada estratégica em Caruaru permite visitar o Alto do Moura, famoso polo de artesanato em barro eternizado por Mestre Vitalino, local ideal para um almoço focado na culinária regional. Por volta das 15h, inicie o deslocamento para Fazenda Nova. Chegar aos portões às 16h garante tempo de sobra para explorar o interior da muralha, fotografar os cenários de dia e comer nas praças de alimentação antes do início da peça, às 18h,. O espetáculo termina por volta das 21h, horário em que os ônibus de excursão iniciam o retorno imediato ao Recife.

Dia 2

Para quem opta por pernoitar na região, a manhã seguinte pode ser dedicada à tradicional Feira de Caruaru (caso seja sábado ou domingo), considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Outra opção de turismo próxima a Brejo da Madre de Deus é o Parque das Esculturas Monumentais Nilo Coelho, que exibe obras gigantes em granito ao ar livre, antes de pegar a estrada de volta ao Aeroporto dos Guararapes ou destinos vizinhos.

Estrutura, alimentação e conforto durante a caminhada

O terreno da cidade-teatro intercala trechos de terra batida, areia e pedras, somando um trajeto a pé contínuo ao longo de três horas. O uso de tênis ou calçados fechados e extremamente confortáveis é inegociável. Durante o dia, o sol no Agreste é forte, mas o clima esfria rapidamente ao anoitecer; levar um casaco leve na mochila previne desconfortos térmicos causados pelos ventos noturnos na área aberta.

A organização disponibiliza praças de alimentação com lanchonetes e restaurantes dentro das muralhas e no entorno imediato. É recomendável fazer refeições leves antes do espetáculo e levar uma garrafa de água para a caminhada. Para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes, o teatro é majoritariamente plano, mas a presença de um acompanhante é fundamental para auxiliar na movimentação em meio à multidão que se desloca a cada troca de cenário.

Garantir o transporte fretado com antecedência e comprar os bilhetes no portal online da organização são os passos primários para evitar problemas de última hora. O passeio une uma estrutura arquitetônica imponente a um esforço físico moderado, exigindo um planejamento focado inteiramente na mobilidade para suportar as horas de caminhada pelo Agreste pernambucano.