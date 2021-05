De volta a Pernambuco, Gil do Vigor recebe homenagens da Prefeitura de Paulista

Durante discurso, o ex-BBB destacou as desigualdades de acesso à educação no Brasil e falou sobre a defesa de pautas sociais no reality

Reprodução/Gshow Nas redes sociais, Gilberto falou sobre a agenda cheia de compromissos desde que saiu do BBB e lamentou não poder se aproximar muito dos fãs devido à pandemia



Ao voltar a Pernambuco, neste sábado, 8, o ex-BBB e economista, Gilberto Nogueira, conhecido com Gil do Vigor, recebeu da Prefeitura de Paulista, no Grande Recife, a mais alta honraria do município, a Comenda do Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, além de título de Cidadão Paulistense. Durante discurso, Gil destacou as desigualdades de acesso à educação no Brasil. “A caminhada tem que ser igual para todo o mundo. Por que que para alguns, para mim, tem que ser tão difícil?”. O economista falou ainda, sobre a oportunidade que teve de defender pautas sociais no reality. “Por que eu tenho que chegar cansado na faculdade e outros descansados? E essa competição desleal? Isso me frustrava muito. Parecia que ninguém me ouvia. Eu queria gritar e ninguém ouvia! Aí eu falei assim: ‘Vou ter que gritar na Globo’”.

Após reencontrar a família, o quarto colocado no reality da Globo desfilou de carro pelas ruas da cidade. Nas redes sociais, ele falou sobre a agenda cheia de compromissos desde que saiu do BBB e lamentou não poder se aproximar muito dos fãs devido à pandemia. “Estou tendo todo o cuidado do mundo. Desesperado que às vezes vocês querem chegar, mas, infelizmente, não pode. Mas, em algum momento, a gente vai se juntar”. Gil, que ficou marcado na edição desde ano do BBB por suas “cachorradas”, ainda mandou um recado aos seguidores. “Grandes coisas estão reservadas para pessoas que são gigantes. E todos nós somos muito maiores do que podemos imaginar e acreditar. Então lembrem, você é tão grande quanto sua fé. Então tenha muita fé. Se eu consegui, minha gente, vocês conseguem também”, disse.