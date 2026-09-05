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Dinho Ouro Preto cobra Vorcaro, ministros do STF e políticos durante show no Rock in Rio

Vocalista do Capital Inicial mencionou o caso Banco Master antes de cantar “Que país é esse”

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Rock in Rio
Rock in Rio Reprodução / X

O vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, mencionou o caso Banco Master durante o show da banda no Rock in Rio e cobrou explicações do banqueiro Daniel Vorcaro, de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de políticos.

A fala ocorreu antes da música “Que país é esse”.

“Essa próxima música é para o Daniel Vorcaro. Essa música é para os ministros do STF que nos devem explicações. Essa vai para os políticos de direita, de centro, de esquerda, que nos devem explicações”, declarou.

Vorcaro é investigado no caso Banco Master, que teve novos desdobramentos envolvendo o Supremo nesta semana.

Durante a apresentação, Dinho direcionou a cobrança a integrantes de diferentes campos políticos e também aos ministros da Corte.

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