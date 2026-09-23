Emmy Internacional 2026 tem nove produções brasileiras indicadas

Ao todo, a 54ª edição da premiação reúne 64 indicados em 16 categorias, vindos de 22 países

Antes da premiação, os indicados participam do International Emmy World Television Festival, entre os dias 20 e 22 de novembro

O Brasil aparece com nove produções entre os indicados ao Emmy Internacional 2026, anunciados nesta quarta-feira (23), pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas. Entre os destaques estão “Garota do Momento”, da TV Globo, e “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, da HBO, que concorrem, respectivamente, nas categorias de Telenovela e Telefilme/Minissérie.

Ao todo, a 54ª edição da premiação reúne 64 indicados em 16 categorias, vindos de 22 países. Os vencedores serão anunciados em 23 de novembro, durante cerimônia realizada em Nova York, nos Estados Unidos.

Garota do Momento disputa a categoria Telenovela ao lado de “Leyla“, versão turca de “Avenida Brasil“, Uzak Sehir, também da Turquia, e “Valle Salvaje – Season 2”, da Espanha. A produção escrita por Alessandra Poggi foi exibida pela Globo entre 2024 e 2025.

Já “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” concorre em Telefilme/Minissérie ao lado de “Anatomía de Un Instante”, da Espanha, “Hyper Knife”, da Coreia do Sul, e “Prisoner 951”, do Reino Unido. Dirigida por Marcelo Gomes, a produção brasileira é ambientada nos anos 1980 e acompanha um grupo de comissários de bordo que se mobiliza para ajudar pessoas com HIV durante a epidemia de aids.

Produções brasileiras no Emmy Internacional

Além de “Garota do Momento” e “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, o Brasil aparece em outras sete categorias.

Entre os indicados estão “Baila, Vini”, em Documentário Esportivo; “Passinho Foda – O Corre por Trás da Dança”, em Programa Artístico; “Profissão Repórter: Feminicídio”, em Atualidades; “Irmão do Jorel – 5ª temporada”, em Animação Infantil; “Terceirão”, em Programa Infantil de Factual e Entretenimento; Fantástico: “Retorno à Terra Indígena Yanomami”, em Jornalismo; e “Jornada da Vida: Rio Mekong”, em Série de Curta Duração.

Antes da premiação, os indicados participam do International Emmy World Television Festival, entre os dias 20 e 22 de novembro.

Veja a lista de indicados ao Emmy Internacional 2026:

Melhor Programa Artístico

Copy + Paste + Steal (Cingapura)

Der Talentierte MR. F (Alemanha)

Live Aid at 40: When Rock ‘n’ Roll Took on the World (Reino Unido)

Passinho Foda – O Corre por trás da Dança (Brasil)

Melhor Ator

Javier Cámara em Yakarta (Espanha)

Ricardo Darín em The Eternaut (Argentina)

Ian Roberts em A Kind of Madness (África do Sul)

Bobby Schofield em Unforgivable (Reino Unido)

Melhor Atriz

Mona Mina Leon em Holy Sh!t (Bélgica)

Bárbara Mori em Lucca’s World (México)

Park Ji-Hyun em You and Everthing Else (Coreia do Sul)

Sheridan Smith em I Fought The Law (Reino Unido)

Melhor Comédia

División Palermo – Segunda Temporada (Argentina)

Man VS Baby (Reino Unido)

Old Dog, New Tricks (Espanha)

Vir Das: Fool Volume (Índia)

Melhor programa de atualidades

Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 days in july (Bangladesh)

Arte Reportage: My Father’s Hair (França)

Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Reino Unido)

Profissão Repórter: Feminicídio (Brasil)

Melhor Documentário

Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido)

Marcial Maciel: El Lobo de Dios (México)

One ‘orphan’ Every Hour (Cingapura)

Opioïdes, Business & Addiction (França)

Melhor Série de Drama

A Thousand Blows (Reino Unido)

Carême (França)

Menem (Argentina)

Real Kashmir Football Club (Índia)

Melhor Programa Infantil Animado

Irmão do Jorel – Quinta Temporada (Brasil)

Lenas Hof (Alemanha e Croácia)

My Melody & Kuromi (Japão)

The Scarecrows’ Wedding (Reino Unido)

Melhor Programa Infantil Factual ou de Entretenimento

Horrible Science (Reino Unido)

Mitateru-Phose: Let’s Change Perspectives! (Japão)

Nysgjerrige Noah (Noruega)

Terceirão (Brasil)

Melhor Programa Infantil: Live-action



31 minutos: Calurosa Navidad (Chile)

De Achterblijvers (Países Baixos)

Dexter Procter The Ten Year Old Doctor (Reino Unido)

Love At First Spike (Filipinas)

Melhor Noticiário

Fantástico: Retorno à Terra Yanomami (Brasil)

Lembra-te de Mim (Portugal)

Missing In Gaza (Catar)

The World: 24 hous in the Kill Zone (Reino Unido)

Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro

Ed Stafford’s Rite Of Passage (Reino Unido e Cingapura)

Educating Yorkshire – Segunda Temporada (Reino Unido)

La Peor Vuelta Al Mundo (México)

Loups Garous – Segunda Temporada (França)

Melhor Série Curta-metragem

De Klas Van 2000 (Bélgica)

Jornada da Vida: Rio Mekong (Brasil)

Peoplewatching – Terceira Temporada (Canadá)

Tatsuki Fujimoto 17-26 (Japão)

Melhor Documentário Esportivo

Baila, Vini (Brasil)

Temps Mort (França)

The Philipstown Wirecar Grand Prix (África do Sul)

Tom Daley: 1.6 seconds (Reino Unido)

Melhor Telenovela

Garota do Momento (Brasil)

Leyla (Turquia)

Uzak Sehir (Turquia)

Valle Salvaje – Segunda Temporada (Espanha)

Melhor Telefilme ou Minissérie