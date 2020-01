Escolha do editor: as principais notícias de entretenimento da semana!

O editor-chefe do portal da Jovem Pan, João Guimarães, selecionou as notícias mais importantes e que resumem bem a semana do entretenimento. Confira!

O cantor Victor Chaves, que era da dupla Victor e Léo, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por agredir a mulher. O músico recorreu da decisão, em primeira instância, na última quarta-feira (9).

Morreu nesta quarta-feira (15) o lutador Rocky Johnson, pai do também lutador e ator Dwayne Johnson, o The Rock, aos 75 anos. A causa e o local da morte não foram divulgados.

A produção brasileira “Democracia em Vertigem” foi indicada ao Oscar 2020 na categoria Melhor Documentário. O filme, dirigido por Petra Costa, retrata a polarização política do Brasil e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Gabigol teria trocado mensagens com a modelo Mariana Braguês, ex-namorada de Douglas Sampaio, enquanto ainda estava namorando Rafaella Santos, irmã de Neymar. De acordo com o blog do Leo Dias, que obteve as supostas conversas, o papo aconteceu entre setembro e novembro de 2019.

Soleil Moon Frye, a eterna “Punky, A Levada da Breca”, reviverá a personagem em uma sequência da série dos anos 80. A continuação foi anunciada em junho de 2019 pela Universal, mas não saiu do papel desde então.

A Globo divulga neste sábado (18) a lista de participantes do “BBB 20“. Neste ano, o reality show terá, pela primeira vez, participantes já conhecidos do público.