Alexandre Pires é alvo de operação da PF contra garimpo ilegal
O cantor Alexandre Pires foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (23) em investigação relacionada à atuação de organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e “outros delitos de caráter transnacional”. A investigação apura crimes relacionados à comercialização e exportação de minério.
Ao todo, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, além de 17 ordens judiciais de sequestro de bens e valores, expedidos pela Justiça Federal.
Em nota, a defesa de Alexandre Pires afirmou que a relação com Matheus Possebon, outro investigado pela operação Disco de Ouro, esteve restritamente ligada à intermediação de venda de shows do artista.
Não houve qualquer outra relação jurídica ou comercial entre Alexandre Pires e Matheus Possebon além daquela diretamente ligada à atividade artística do cantor.Defesa de Alexandre Pires
A investigação também apura falsificação de documentos. A movimentação para ocultação de recursos teria ultrapassado os US$ 48 milhões (aproximadamente R$ 247.109 milhões), segundo a PF.
Operação internacional
O grupo utilizaria empresas nacionais e estrangeiras, operações financeiras internacionais e laranjas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A defesa do cantor alega que qualquer fato investigado pela PF que fuja do contexto da atividade artística diz respeito exclusivamente a atos atribuídos ao empresário.
O cantor segue com tranquilidade sua vida pessoal e profissional, confiante no esclarecimento dos fatos e certo de que a verdade será devidamente demonstrada.Defesa de Alexandre Pires
A Jovem Pan tenta localizar a defesa de Matheus Possebon. O espaço está aberto para manifestação.
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