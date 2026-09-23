Alexandre Pires é alvo de operação da PF contra garimpo ilegal

Artista diz que relação com empresário também investigado esteve restritamente ligada à intermediação de venda de shows

Ao todo, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, além de 17 ordens judiciais

O cantor Alexandre Pires foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (23) em investigação relacionada à atuação de organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e “outros delitos de caráter transnacional”. A investigação apura crimes relacionados à comercialização e exportação de minério.

Ao todo, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, além de 17 ordens judiciais de sequestro de bens e valores, expedidos pela Justiça Federal.

Em nota, a defesa de Alexandre Pires afirmou que a relação com Matheus Possebon, outro investigado pela operação Disco de Ouro, esteve restritamente ligada à intermediação de venda de shows do artista.

Não houve qualquer outra relação jurídica ou comercial entre Alexandre Pires e Matheus Possebon além daquela diretamente ligada à atividade artística do cantor. Defesa de Alexandre Pires

A investigação também apura falsificação de documentos. A movimentação para ocultação de recursos teria ultrapassado os US$ 48 milhões (aproximadamente R$ 247.109 milhões), segundo a PF.

Operação internacional

O grupo utilizaria empresas nacionais e estrangeiras, operações financeiras internacionais e laranjas para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A defesa do cantor alega que qualquer fato investigado pela PF que fuja do contexto da atividade artística diz respeito exclusivamente a atos atribuídos ao empresário.

O cantor segue com tranquilidade sua vida pessoal e profissional, confiante no esclarecimento dos fatos e certo de que a verdade será devidamente demonstrada. Defesa de Alexandre Pires

A Jovem Pan tenta localizar a defesa de Matheus Possebon. O espaço está aberto para manifestação.