Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em SC
O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, estava em helicóptero que desapareceu na manhã desta segunda-feira (21) em Santa Catarina. O estado está sob alerta vermelho para tempestades severas.
Segundo informações do Cidade Alerta, a aeronave partiu de Balneário Camboriú por volta das 10h30. O destino era a cidade de São Joaquim. As informações foram confirmadas pela Jovem Pan.
A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que busca pelo helicóptero desaparecido.
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