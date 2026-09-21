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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em SC

A aeronave partiu de Balneário Camboriú para cidade de São Joaquim na manhã desta segunda-feira (21)

Jovem Pan

Rick Sollo
Rick Sollo Reprodução/Instagram @ricksollo1

O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, estava em helicóptero que desapareceu na manhã desta segunda-feira (21) em Santa Catarina. O estado está sob alerta vermelho para tempestades severas.

Segundo informações do Cidade Alerta, a aeronave partiu de Balneário Camboriú por volta das 10h30. O destino era a cidade de São Joaquim. As informações foram confirmadas pela Jovem Pan.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que busca pelo helicóptero desaparecido.

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