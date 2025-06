Eduardo Costa abre o jogo sobre transplante capilar e anabolizantes: ‘Queria causar um burburinho e foi bom’

Cantor revelou que decidiu divulgar o início do procedimento com o intuito de gerar repercussão nas redes sociais

Reprodução/RedesSociais Eduardo Costa, aos 46 anos, compartilhou detalhes sobre sua experiência com transplante capilar



Eduardo Costa, aos 46 anos, compartilhou detalhes sobre sua experiência com transplante capilar e a relação entre o uso de anabolizantes e a queda de cabelo. “Até postei um vídeo no dia e as pessoas disseram que deu errado. Eu queria causar um burburinho e foi bom”, disse. O cantor revelou que decidiu divulgar o início do procedimento com o intuito de gerar repercussão nas redes sociais. Ele reconheceu que a perda de cabelo foi influenciada pelo uso de testosterona durante seu período como bodybuilder. Apesar de ter investido no tratamento capilar, Costa enfatizou que sua prioridade é a carreira musical, e não a estética. O artista se vê como uma pessoa comum, destacando que a aparência não é seu foco principal. Para ele, o que realmente importa é a qualidade de sua música e a conexão com o público.

