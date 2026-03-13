Ex-ginasta Lais Souza aparece de pé em foto e viraliza nas redes

etraplégica desde 2014, após sofrer um acidente durante um treino de esqui, ela disse que está voltando à fisioterapia

Reprodução/Instagram Lais foi ginasta e participou das Olimpíadas de 2004



A ex-ginasta Lais Souza publicou uma foto nas redes sociais de pé, na última quarta-feira (11). Na legenda, ela informa que está voltando à fisioterapia.

Em outro post, desta quarta (13), ela mostra um exercício da recuperação e que ficou dois meses sem fazer fisioterapia. Lais também disse que o movimento faz muita diferença e que fica de pé cerca de 30 minutos, duas vezes por semana. Ela aparece no registro com o suporte de um equipamento que sustenta o seu corpo.

Lais ficou tetraplégica em 2014, após sofrer um acidente durante um treino de esqui. Algumas personalidades, como Jaquelis, bicampeã olímpica de vôlei, o produtor Boninho e o ator Lucio Mauro Filho, comentaram na foto, comemorando a ação.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lais Souza | Palestrante (@lalikasouza)

Lais foi ginasta e participou das Olimpíadas de 2004, na Grécia. Depois ela mudou de esporte e foi para o esqui. Estava classificada para disputar as Olimpíadas de Inverno, mas sofreu o grave acidente enquanto treinava.

Desde então, ela passou os últimos anos fazendo tratamentos modernos e mantém o sonho de voltar a andar.