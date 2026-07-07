Filha de Tadeu Schmdit anuncia noivado aos 24 anos: ‘Uma nova etapa’

Valentina Schmidt, filha do apresentador Tadeu Schmidt, de 24 anos, anunciou nesta terça-feira (7) noivado com o psicólogo Christiano Donnelly, de 25 anos, com quem ela namora desde 2022. “De namorados a noivos!”, escreveu a jovem em um post no Instagram.

“Hoje chegamos a marca de quatro anos e meio do nosso relacionamento. E, da forma mais surpreendente e inesperada possível, no dia 2 de julho, demos a largada a uma nova etapa das nossas vidas! Vamos com tudo, amor da minha vida!!”, completou Valentina na publicação.

Valentina é atriz e fruto do casamento de 26 anos de Tadeu com Ana Cristina Schmidt. O casal tem também uma filha mais nova, Laura Schmidt.