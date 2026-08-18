Morre aos 91 anos a atriz Glória Menezes, que marcou a TV em mais de seis décadas

Artista começou no teatro e posteriormente se tornou um dos grandes nomes do cinema e da televisão brasileira

A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18) aos 91 anos, por volta da 14h. A artista renomada era um ícone da televisão e do teatro com mais de 60 anos de carreira. Segundo a assessoria confirmou à Jovem Pan, ela morreu em casa, no Rio de Janeiro, de causas naturais.

Glória nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no dia 19 de outubro de 1934. Seu nome de batismo era Nilcedes Soares de Magalhães. O iniciou a carreira artística foi no teatro e posteriormente ela se destacou na televisão e no cinema.

Ela participou de mais de 40 novelas na TV Globo. Na televisão, ela estreou na em 1959 na novela Um Lugar ao Sol, após participar de produções de teleteatro. Sua última novela foi em 2018, quando fez a socialite Stelinha, em Totalmente Demais.

Glória era casada com Tarcísio Meira, ator com quem manteve uma das uniões mais conhecidas da televisão brasileira. Os dois foram casados por quase seis décadas, até a morte do ator, em 2021, em razão de complicações da Covid-19.

O casal se conheceu em 1961, nos bastidores do teatro, durante os ensaios de produções em São Paulo. Logo em seguida eles foram chamados para atuar na produção Uma Pires Camargo, na extinta TV Tupi. Juntos, eles fizeram vários trabalhos como as famosas novelas Irmãos Coragem, em 1970, e Guerra dos Sexos, em 1983.

O último trabalho do casal na mesma produção foi em 2006, na novela Páginas da Vida.

Glória morreu horas depois de sua contemporânea na dramaturgia Laura Cardoso, que faleceu no fim da noite de segunda-feira (17). As duas atuaram juntas no início da carreira de Glória, em Um Lugar ao Sol, na TV Tupi. Em 2004, elas fizeram a novela Senhora do Destino, já na TV Globo.