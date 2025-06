Fisiculturista conhecida como ‘Mulher-Hulk’ é morta a marteladas pelo marido durante viagem à Espanha

Familiares relataram que Zunilda Hoyos Mendez queria se separar e viajaria ao lado do companheiro pela última vez; após cometer o crime, Jarrod Gelling tirou a própria vida com facadas autoinfligidas

Reprodução/Instagram/@amymuscle_ifbbpro Zunilda Hoyos Mendez era conhecida pelo físico musculoso e acumulava milhares de seguidores no Instagram e no OnlyFans



A fisiculturista colombiana Zunilda Hoyos Mendez, de 43 anos, conhecida nas redes sociais como “Mulher-Hulk”, foi assassinada pelo marido, Jarrod Gelling, de 46 anos, durante uma viagem de férias à Espanha. O crime ocorreu na última quinta-feira (19), em uma casa alugada pelo casal na cidade de Málaga. Segundo a polícia espanhola, Zunilda foi espancada e golpeada diversas vezes com um martelo. Após cometer o crime, Gelling tirou a própria vida com facadas autoinfligidas.

O corpo dele foi encontrado dentro de uma banheira. As autoridades aguardam os laudos da autópsia para confirmar oficialmente as causas das mortes. A fisiculturista vivia em Dubai com o marido, e os dois estavam na Espanha para que Gelling pudesse se recuperar de uma cirurgia no joelho. Zunilda tinha planos de competir em um torneio de fisiculturismo em Portugal nas semanas seguintes e, depois, retornar à Colômbia para pedir o divórcio.

Familiares relataram que ela vinha enfrentando episódios de agressividade por parte do companheiro há pelo menos um ano. Segundo a sobrinha Yuleydis, Zunilda chegou a confidenciar que essa viagem seria a última ao lado dele. “Ela havia tomado a decisão de se divorciar por causa do comportamento agressivo dele. Já haviam se separado uma vez, mas tentaram reatar. Os maus-tratos, no entanto, continuaram”, disse.

A polícia iniciou as investigações após um amigo da fisiculturista relatar o desaparecimento. Zunilda era conhecida pelo físico musculoso e acumulava milhares de seguidores no Instagram e no OnlyFans. As autoridades seguem investigando o caso.

