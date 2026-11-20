Influenciador Gabriel Félix morre aos 29 anos
Morreu na noite de quinta-feira (19) aos 29 anos o influenciador Gabriel Félix. A informação foi confirmada pela noiva, e também influenciadora, Isabelle Abreu, por meio das redes sociais. “Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea”, escreveu ela, que é conhecida nas redes como Xsbel.
Gabriel e Isabelle tinham uma filha que nasceu em outubro de 2023. A influenciadora informou que não se sabe a causa da morte.
Um dia antes da morte do influenciador, Isabelle tinha publicado um vídeo fazendo aula de dança em Fortaleza, em que Gabriel e a filha do casal aparecem. O influenciador chega a fazer alguns passos com a companheira. Entretanto, o local da morte do influenciador não foi divulgado.
“Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história.”, escreveu.
No Instagram, Gabriel acumulava 1,5 milhão de seguidores, enquanto Xsbel tem 4,2 milhões. Já no TikTok, ele tinha 1,9 milhão de seguidores e a noiva, 5,7 milhões. O casal ganhou visibilidade nas redes sociais com vídeos de humor, referências à cultura nordestina, moda vintage e conteúdos sobre maternidade.
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