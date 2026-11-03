Entenda por que os filhos de Brad Pitt querem retirar o sobrenome do ator

Com a decisão mais recente de Vivienne, quatro dos seis filhos do ex-casal já retiraram legalmente o sobrenome do astro de Hollywood, afastamento começou após separação conturbada em 2016

A relação de Brad Pitt com os filhos voltou a ganhar destaque na imprensa internacional. Quase dez anos depois da separação do ator com Angelina Jolie, a família enfrenta mais um capítulo de uma crise que parece longe de chegar ao fim: quatro dos seis filhos do ex-casal já decidiram retirar o sobrenome Pitt de seus nomes, em um movimento que chama atenção pelo simbolismo e pelo histórico de conflitos familiares.

O caso mais recente é o de Vivienne, filha caçula de Angelina e Brad. Aos 18 anos, a jovem conseguiu autorização judicial na segunda-feira (2) para retirar oficialmente o sobrenome do pai. A partir de agora, seu nome legal passa de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt para Vivienne Marcheline Jolie.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa americana, a jovem havia apresentado o pedido à Justiça da Califórnia em julho, pouco depois de completar a maioridade. Nos documentos, a justificativa apresentada para a mudança foi descrita apenas como uma questão “pessoal”. Vivienne não comentou publicamente a decisão.

A mudança, no entanto, não foi exatamente uma surpresa. Em 2024, quando trabalhou com a mãe na produção do musical da Broadway “The Outsiders”, a jovem já havia aparecido nos créditos como Vivienne Jolie, deixando de utilizar o sobrenome paterno profissionalmente.

Quem são os filhos que retiraram o sobrenome Pitt?

Vivienne não está sozinha nessa decisão. Antes dela, outros três irmãos também seguiram o mesmo caminho.

Shiloh, primeira filha biológica de Angelina Jolie e Brad Pitt, foi a primeira a retirar legalmente o sobrenome do pai. Em maio de 2024, no dia em que completou 18 anos, ela entrou com um pedido para passar a se chamar Shiloh Nouvel Jolie. A alteração foi aprovada pela Justiça em agosto daquele ano.

Na ocasião, o advogado da jovem afirmou que a decisão havia sido tomada de forma independente, após acontecimentos dolorosos. Ele também pediu que a imprensa respeitasse a privacidade de Shiloh.

Em 2026, foi a vez de Maddox e Zahara avançarem com mudanças semelhantes. Os dois também conseguiram autorização judicial para retirar Pitt de seus nomes, passando a utilizar apenas o sobrenome Jolie.

Com a decisão envolvendo Vivienne, quatro dos seis filhos do ex-casal já formalizaram a escolha. Pax e Knox, irmão gêmeo de Vivienne, não tiveram mudanças legais de sobrenome publicamente confirmadas até o momento.

Para entender a repercussão das decisões, é necessário voltar a 2016, quando Angelina Jolie pediu o divórcio após um episódio ocorrido durante uma viagem da família em um avião particular.

A atriz apresentou acusações de agressão física e comportamento abusivo contra Pitt durante o voo, que teria acontecido entre a França e os Estados Unidos. Segundo relatos apresentados posteriormente por Jolie em documentos judiciais, o ator também teria tido comportamentos agressivos envolvendo os filhos.

Brad Pitt contestou as acusações. O episódio foi investigado pelo FBI, mas o ator não foi preso nem formalmente acusado criminalmente em decorrência do caso.

A separação desencadeou uma longa disputa judicial, envolvendo questões familiares, patrimoniais e a guarda dos filhos. Embora o casal tenha se casado em 2014, o processo de divórcio só foi oficialmente concluído em dezembro de 2024, depois de oito anos de disputas.

Além das questões familiares, os dois continuam envolvidos em uma batalha judicial relacionada ao Château Miraval, propriedade e vinícola na França que pertencia ao ex-casal.

A relação do ator com os filhos é frequentemente apontada pela imprensa internacional como bastante fragilizada. Ao longo dos últimos anos, diferentes episódios alimentaram especulações sobre o distanciamento entre eles.

Um dos casos que mais repercutiram envolveu Pax. Em 2023, veio a público uma publicação antiga atribuída ao jovem, feita em uma rede social privada, na qual ele fazia críticas duras ao pai.

Já as decisões de Shiloh, Maddox, Zahara e Vivienne de retirar o sobrenome Pitt aumentaram as discussões sobre a situação familiar.

Apesar da repercussão, é importante destacar que os filhos não apresentaram publicamente uma explicação conjunta para as mudanças. No caso de Vivienne, por exemplo, a justificativa judicial foi simplesmente pessoal.

O movimento também não significa, necessariamente, que todos tenham tomado a decisão pelos mesmos motivos. Cada um dos jovens tem sua própria trajetória e relação com os pais.

O que chama atenção é que o sobrenome Pitt, durante anos associado a uma das famílias mais famosas de Hollywood, vem sendo deixado para trás por boa parte dos filhos do ator. Uma decisão que, independentemente das razões individuais, evidencia o tamanho da ruptura familiar que se tornou pública desde o fim do casamento com Angelina Jolie.