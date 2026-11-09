Relembre a doença de Bruce Willis

O ator anunciou aposentadoria em 2022, mesmo ano em que foi divulgado o seu diagnóstico

Famoso pelo seu papel em “Duro de Matar”, o ator Bruce Willis, 71 anos, anunciou a sua aposentadoria em 2022. À época, também foi revelado que ele recebeu diagnóstico de afasia e demência frontotemporal (DFT).

Segundo reportagem do jornal britânico Daily Mail, desde 2022, Bruce recebe cuidados de profissionais especializados em tempo integral. Uma fonte relatou ao veículo que o ator “declinou muito mentalmente” e vive “em seu próprio mundo”, sem plena consciência da extensão da doença.

Também acrescentou que, embora externamente se apresente como um homem de meia-idade saudável, às vezes, Bruce “parece um bebê que olha um objeto com curiosidade”. Os profissionais de saúde criaram passatempos para mantê-lo estimulado.

“Bruce não passa o dia inteiro simplesmente sentado em frente à televisão. Sua grande diversão é tomar um sorvete na casquinha ou dar uma volta de carro. Ele adora ouvir Neil Diamond. A música faz muito bem a ele”, contou a fonte ao Daily Mail.

A fonte disse haver presença constante de pessoas na casa de Bruce com quem ele possa interagir. O ator está sempre cercado pela família, que o visita com frequência, como Tallulah Willis, a filha caçula do casamento com Demi Moore.

O jornal britânico ponderou que, enquanto a família permanece próxima, o círculo de celebridades praticamente desapareceu após a saída dele do trabalho. A fonte explicou: “É assim que funciona nesse meio. Quando você deixa de trabalhar, todos aqueles amigos glamorosos se esquecem de você. Nesta cidade, os figurões de Hollywood estão perguntando: ‘Bruce quem?’”

Do casamento com Demi Moore (1987–2000/2001), Willis teve Rumer, Scout e Tallulah. Com Emma Heming, teve Mabel e Evelyn. A reportagem do Daily Mail também menciona os altos custos do cuidado contínuo — estimados em mais de US$ 30 mil por mês —, que a família arca, já que o seguro não cobre grande parte.