Belutti diz ter fraturado 3 costelas em acidente com Porsche: ‘Livramento’

Segundo vídeo divulgado pelo artista, ele passa bem e está sendo acompanhado clinicamente em casa; batida aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9)

O cantor sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, afirmou nesta segunda-feira (9) que fraturou três vértebras após sofrer um acidente de carro durante a madrugada, na Alameda Rio Negro, em Alphaville, região nobre da cidade de Barueri, na Grande São Paulo. A informação foi divulgada pelo artista em gravação nas redes sociais.

Mais cedo, a equipe de Belutti informou que o carro em que estava o cantor derrapou em uma curva e bateu em uma mureta, “em razão da chuva e das condições da pista”. Ainda no vídeo gravado pelo integrante da dupla com Marcos, Belutti informou que estava saindo da Rodovia Castelo Branco e entrando na Alameda Rio Negro, quando perdeu o controle do veículo.

“O acidente aconteceu quando eu estava saindo da Castelo Branco e entrando em Alphaville, na região da Rio Negro. Estava chovendo o dia inteiro, a pista estava molhada e eu perdi o controle do carro. Bati com a parte dianteira na lateral esquerda, o veículo rodou e acabou parando do outro lado da pista” Belucci em vídeo divulgado nas redes sociais

Ainda segundo Belutti, o amigo Leandro, que estava com ele no carro, também está bem e em observação por causa de dores na região cervical e no rosto.

“Estou passando aqui para tranquilizar todo mundo. Está tudo bem comigo. Meu amigo, o Leandro, também está bem. Ele está sendo observado por conta da pancada na região cervical e no rosto, mas está tudo bem”, disse Belutti.