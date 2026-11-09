Belutti diz ter fraturado 3 costelas em acidente com Porsche: ‘Livramento’
O cantor sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, afirmou nesta segunda-feira (9) que fraturou três vértebras após sofrer um acidente de carro durante a madrugada, na Alameda Rio Negro, em Alphaville, região nobre da cidade de Barueri, na Grande São Paulo. A informação foi divulgada pelo artista em gravação nas redes sociais.
Mais cedo, a equipe de Belutti informou que o carro em que estava o cantor derrapou em uma curva e bateu em uma mureta, “em razão da chuva e das condições da pista”. Ainda no vídeo gravado pelo integrante da dupla com Marcos, Belutti informou que estava saindo da Rodovia Castelo Branco e entrando na Alameda Rio Negro, quando perdeu o controle do veículo.
“O acidente aconteceu quando eu estava saindo da Castelo Branco e entrando em Alphaville, na região da Rio Negro. Estava chovendo o dia inteiro, a pista estava molhada e eu perdi o controle do carro. Bati com a parte dianteira na lateral esquerda, o veículo rodou e acabou parando do outro lado da pista”Belucci em vídeo divulgado nas redes sociais
Ainda segundo Belutti, o amigo Leandro, que estava com ele no carro, também está bem e em observação por causa de dores na região cervical e no rosto.
“Estou passando aqui para tranquilizar todo mundo. Está tudo bem comigo. Meu amigo, o Leandro, também está bem. Ele está sendo observado por conta da pancada na região cervical e no rosto, mas está tudo bem”, disse Belutti.
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