Amigos de Hollywood abandonaram Bruce Willis após demência, diz jornal

Ele passou a viver em uma casa vizinha à de Emma Heming, com profissionais especializados em tempo integral

O ator Bruce Willis, de 71 anos, enfrenta isolamento crescente de seus antigos colegas de Hollywood desde o diagnóstico de afasia e demência frontotemporal (DFT), segundo reportagem do jornal britânico Daily Mail. A única figura famosa que continua presente em sua rotina é a ex-esposa, a atriz Demi Moore, enquanto a esposa atual, Emma Heming, e as filhas formam a principal rede de apoio.

Willis anunciou a aposentadoria da atuação em 2022, mesmo ano em que os diagnósticos foram revelados. Conforme o Daily Mail, ele passou a viver em uma casa vizinha à de Emma Heming, com profissionais especializados em tempo integral, decisão tomada para atender melhor às necessidades dele e preservar o bem-estar das filhas mais novas.

A reportagem do Daily Mail destaca os esforços da esposa para garantir que o ator mantenha contato com pessoas próximas. Uma fonte ouvida pelo jornal britânico descreveu o ambiente: “Há sempre pessoas ao lado dele com quem ele pode interagir. A casa dele é muito iluminada e alegre, com pessoas divertidas por perto para manter o clima descontraído.”

A mesma fonte relatou ao Daily Mail que Bruce está sempre cercado pela família, que o visita com frequência. Tallulah Willis, a filha caçula do casamento com Demi Moore, é presença constante. “Ela é incrível e ama muito o pai”, afirmou o contato da publicação.

Em contraste, o Daily Mail aponta o afastamento dos amigos famosos. A fonte explicou: “É assim que funciona nesse meio. Quando você deixa de trabalhar, todos aqueles amigos glamorosos se esquecem de você. Nesta cidade, os figurões de Hollywood estão perguntando: ‘Bruce quem?’”. O jornal britânico ressalta que, enquanto a família permanece próxima, o círculo de celebridades praticamente desapareceu após a saída dele do trabalho.

Sobre o estado de saúde, a reportagem do Daily Mail informa que Willis “declinou muito mentalmente” e vive “em seu próprio mundo”, sem plena consciência da extensão da doença. Às vezes ele “parece um bebê que olha um objeto com curiosidade”, embora externamente se apresente como um homem de meia-idade saudável, segundo a fonte.

Os profissionais de saúde criaram passatempos para mantê-lo estimulado. “Bruce não passa o dia inteiro simplesmente sentado em frente à televisão. Sua grande diversão é tomar um sorvete na casquinha ou dar uma volta de carro. Ele adora ouvir Neil Diamond. A música faz muito bem a ele”, contou a fonte ao Daily Mail.

Do casamento com Demi Moore (1987-2000/2001), Willis teve Rumer, Scout e Tallulah. Com Emma Heming, teve Mabel e Evelyn. A reportagem do Daily Mail também menciona os altos custos do cuidado contínuo — estimados em mais de US$ 30 mil por mês —, que a família arca, já que o seguro não cobre grande parte.

*produzido com auxílio de IA