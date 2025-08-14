Letícia Spiller posa nua e recebe elogios nas redes sociais: ‘Muito gata’
Na legenda da publicação, a atriz celebrou o momento com a frase ‘Faço nudes’
Reprodução/Instagram/@arealspillerLeticia Spiller comemorou seu aniversário de 52 anos recentemente
A atriz Leticia Spiller, de 52 anos, compartilhou em suas redes sociais fotos de um ensaio sensual em que posa nua. As imagens fazem parte de um ensaio fotográfico e foram recebidas com elogios por seus seguidores.
Na legenda da publicação, a atriz celebrou o momento com a frase “Faço nudes”. Spiller, que iniciou sua carreira na televisão nos anos 1990, é uma figura conhecida na teledramaturgia brasileira. Recentemente, ela comemorou seu aniversário de 52 anos e continua ativa profissionalmente, viajando pelo Brasil com uma peça de teatro.
Ver essa foto no InstagramUma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)
