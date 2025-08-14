Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Letícia Spiller posa nua e recebe elogios nas redes sociais: ‘Muito gata’

Letícia Spiller posa nua e recebe elogios nas redes sociais: ‘Muito gata’

Na legenda da publicação, a atriz celebrou o momento com a frase ‘Faço nudes’

  • Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 22h10
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@arealspiller Leticia Spiller Leticia Spiller comemorou seu aniversário de 52 anos recentemente

A atriz Leticia Spiller, de 52 anos, compartilhou em suas redes sociais fotos de um ensaio sensual em que posa nua. As imagens fazem parte de um ensaio fotográfico e foram recebidas com elogios por seus seguidores.
Na legenda da publicação, a atriz celebrou o momento com a frase “Faço nudes”. Spiller, que iniciou sua carreira na televisão nos anos 1990, é uma figura conhecida na teledramaturgia brasileira. Recentemente, ela comemorou seu aniversário de 52 anos e continua ativa profissionalmente, viajando pelo Brasil com uma peça de teatro.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp
 
Ver essa foto no Instagram
  Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Leia também

Chico Felitti fala sobre a série 'A Mulher da Casa Abandonada': 'Jamais imaginei tantos desdobramentos'
Noiva de Oruam visita rapper no presídio e desabafa nas redes: 'Dói demais'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >