Letícia Spiller posa nua e recebe elogios nas redes sociais: ‘Muito gata’

Reprodução/Instagram/@arealspiller Leticia Spiller comemorou seu aniversário de 52 anos recentemente



A atriz Leticia Spiller, de 52 anos, compartilhou em suas redes sociais fotos de um ensaio sensual em que posa nua. As imagens fazem parte de um ensaio fotográfico e foram recebidas com elogios por seus seguidores.

Na legenda da publicação, a atriz celebrou o momento com a frase “Faço nudes”. Spiller, que iniciou sua carreira na televisão nos anos 1990, é uma figura conhecida na teledramaturgia brasileira. Recentemente, ela comemorou seu aniversário de 52 anos e continua ativa profissionalmente, viajando pelo Brasil com uma peça de teatro.

