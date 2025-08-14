Chico Felitti fala sobre a série ‘A Mulher da Casa Abandonada’: ‘Jamais imaginei tantos desdobramentos’

Com três episódios, a obra é uma adaptação expandida do podcast de sucesso assinado pelo jornalista em 2022 e chega ao Prime Video nesta sexta-feira (15)

Divulgação/Prime Video Em entrevista, Chico falou sobre a gravidade do crime cometido por Margarida Bonetti



“A Mulher da Casa Abandonada” foi um acontecimento de 2022. Sob o olhar atento e investigativo do jornalista Chico Felitti, a história de uma mulher rica, moradora de Higienópolis, que havia sido acusada de manter uma trabalhadora em condições análogas à escravidão por anos, ganhou o país. Agora, 3 anos depois, a história reverbera de uma outra forma, em forma de série documental no Prime Video. Com depoimento de Hilda Rosa dos Santos, que foi vítima desse crime, agentes do FBI que trabalharam no caso, e vizinhos que acompanharam de perto a história, a produção chega no dia 15 de agosto para revelar o lado não contado.

Em entrevista, Chico falou sobre a importância de trazer essa nova vertente do caso e a gravidade do crime cometido por Margarida Bonetti, que ainda é considerada procurada pela polícia nos Estados Unidos, já que o crime não prescreve em terras americanas. “É uma questão muito complexa, jamais imaginei que o caso fosse ter tantos desdobramentos. Eu achava que, no podcast, já tinha ficado claro que aquela pessoa tinha sido acusada de crimes e tinha fugido do país, mas tinha uma questão de mistério, a figura dela em si, que fez com que as pessoas lessem a Margarida como um personagem, não um ser humano”, afirmou.

“Eu acho que a série, como traz imagens, depoimentos da Hilda, do pessoal do FBI, das pessoas que estavam envolvidas no processo da justiça americana, acho que coloca para dormir a possibilidade de que ela era alguém que estava sendo injustiçada, uma fofoca do bairro. Fica claro que, de fato, houve um crime, crime pelo qual o marido da Margarida foi condenado, e que ela só não foi condenada porque fugiu do país”, disse. “Acho que essa é a importância da série, trazer essa outra perspectiva, muito mais forte o lado americano do que no podcast, e com evidências incontornáveis. O depoimento da Hilda, as evidências que a Polícia Federal americana, os depoimentos de vizinhos, fazem com que a gente entenda a gravidade da coisa”.

Kátia Lund, que dirige a produção, também contou como foi o processo de eleger novos personagens que engrossassem ainda mais a narrativa. “O tempo inteiro a gente queria falar com personagens que tivessem diretamente envolvidos na história. Começamos com alguns ganchos que o Chico deu, de pessoas que ligaram para ele após o podcast, que foram revelações novas, como outra vizinha nos Estados Unidos, que contou que uma comunidade estava envolvida para ajudar a Hilda. Um fio vai puxando outro. O agente do FBI também foi outro exemplo, mandamos mensagem para ele por mais de um ano, tentamos de todos os lados, e ele não estava interessado. Fomos nos grupos de agentes aposentados, jornalistas e, no final, o que o convenceu foi uma carta da Hilda, falando que ela queria contar a história dela”, relembrou.

O depoimento mais marcantes da série é, sem dúvida, o da própria Hilda, que se coloca na frente das câmeras para contar sua história. Mariana Paiva, roteirista do documentário, relembrou essa troca tão especial com Hilda. “Mudou muito a perspectiva de como a série seria com a presença dela. Para mim, criou muito mais forma com a presença dela, é o outro lado que a gente não ouviu no podcast. Ela tem uma personalidade muito forte, ela teve coragem de contar tudo que aconteceu no tribunal e, por ela ter 90 anos, ela resolveu contar agora na série. É um legado que ela vai deixar, ela vai ajudar muitas outras pessoas, trabalhadoras que estão nessas condições. A Katia conseguiu chegar na Hilda e ter a confiança dela, ela confiou que a gente ia contar uma boa história, a Katia foi até os Estados Unidos, bateu na porta dela e isso foi fundamental”, finalizou.

“A Mulher da Casa Abandonada” é uma adaptação expandida do podcast assinado por Chico Felitti em 2022, é dirigido por Katia Lund e chega no Prime Video nesta sexta-feira (15). O caso, que na época teve grande repercussão jurídica nos Estados Unidos, gerou intensos debates e levou à criação de uma lei que protege vítimas de trabalho forçado, permitindo que trabalhadores que denunciam abusos possam permanecer legalmente naquele país.