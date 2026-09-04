Lito Sousa diz que tem nova perspectiva no tratamento contra doença rara

“Não quero dar spoiler, quero que o remédio chegue na minha mão para eu explicar tudo para vocês”, disse o mecânico de aviação e influenciador Lito Sousa em novo vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (4).

Lito foi internado por causa da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma rara condição neurodegenerativa.

Segundo a publicação, o influenciador pode ter acesso a um medicamento contra a doença. Sem revelar detalhes, ele afirma que sua perspectiva mudou desde o início do tratamento. “Naquele dia eu tinha 0% de escapar dessa doença e agora eu tenho 0,1%”, disse o influenciador, que agora realiza tratamento em casa, após deixar o hospital.

Na gravação, Lito também afirma que a sua recuperação ideal ainda está distante, mas que sua capacidade cognitiva não foi afetada. “Eu vou ter muito trabalho depois que eu melhorar. Estou longe do meu ideal, continuo com inflamação no cérebro, mas, felizmente, a minha cognição não foi afetada e continuo lembrando do passado”, afirmou.

No mesmo vídeo, com a legenda: “Nosso Lito sendo muito Lito!”, ele comenta o incidente envolvendo um Boeing 787-9 da Vietnam Airlines junto de um amigo. Em 15 de agosto, a aeronave levantou voo fora da pista e raspou a cauda no solo durante a decolagem no aeroporto de Munique, na Alemanha.

Diagnóstico de doença rara

Lito foi internado após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

O diagnóstico ocorreu depois de Lito descobrir um câncer de próstata, há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, ele começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos, com perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdo enquanto digitava roteiros para o canal. O quadro evoluiu para dormência e falta de coordenação.

O influenciador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e passou por uma série de exames até receber o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob.

Recentemente, Lito relatou melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que a mão, antes praticamente parada, voltou a realizar alguns movimentos durante a internação.