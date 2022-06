Lumena sai de SP após encontrar saco de fezes na porta de casa: ‘Ser ex-BBB é um fardo?’

Psicóloga ficou abalada com o que aconteceu e decidiu fazer uma viagem para Salvador, Bahia

Reprodução/Instagram/lumena.aleluia Lumena decidiu fazer uma viagem após ficar abalada por encontrar fezes na porta de casa



A psicóloga Lumena Aleluia, que participou do “BBB 21”, decidiu fazer uma viagem à Bahia após ficar abalada por encontrar na porta do seu apartamento, em São Paulo, um saco com fezes. Nesta segunda-feira, 20, a ex-BBB postou uma foto em Salvador e fez um desabafo. “Tenho evitado refletir sobre os últimos acontecimentos da minha vida. Geralmente, eu choro e dou risada ao mesmo tempo”, comentou. Na visão de Lumena, para algumas pessoas, os seus 31 anos de vida foram reduzidos aos três meses que passou confinada no “Big Brother”: “Ser ex-BBB é um fardo? Me arrependo? Voltaria atrás? A resposta é que não. Não por ‘N’ motivos… minha essência pesquisadora me move numa busca incessante por conhecer, incluindo, autoconhecimento”.

Lumena foi aliada de Karol Conká no reality show da Globo e foi uma das participantes da edição que saiu com o status de “cancelada”. Os discursos da psicóloga no jogo viraram piada aqui fora e, na época em que o programa estava no ar, era comum ouvir a seguinte frase: “A Lumena autorizou?”. A ex-BBB disse que mesmo tendo que lidar com mensagens e demonstrações de ódio, ela também recebe muito apoio, algo que agradeceu. “Nenhuma outra oportunidade me daria tantos elementos não só para o meu autoconhecimento, mas, sobretudo, para conhecer você, você que me mandou uma mensagem tão linda nesses últimos dias, me oferecendo apoio, tirando lágrimas de resiliência e torcendo pelo meu corre por aqui”, declarou. “Sigamos adubando a vida. Muito obrigada a todos vocês que me salvaram com tanto carinho. Estou na Bahia, mas, logo mais já retorno.”