MC Jottapê se envolve em briga ao ir comprar lanches em rede de fast food; assista

Cantor afirma que o sistema do restaurante caiu e ele precisou ficar muito tempo dentro do estabelecimento e isso irritou quem estava ao lado de fora

Reprodução/Instagram/jottape MC Jottapê causou alvoroço ao ir em uma rede de fast food



O cantor MC Jottapê se envolveu em uma briga ao ir comprar lanches em uma rede de fast food. Os vídeos da briga começaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira, 11, e o artista gravou uma série de stories no Instagram explicando o que tinha acontecido. Segundo o funkeiro, o drive-thru estava muito cheio e ele e seus acompanhantes decidiram entrar o restaurante para fazer o pedido, mas por conta da pandemia, só pode entrar um cliente por vez. “A gente entrou, mas o sistema estava zoado, passamos o cartão várias vezes e não passou. Nisso, a galera lá fora começou a ficar estressada porque estava demorando, mas era o sistema do McDonald’s que estava caindo. O cara que me atendeu me reconheceu e pediu para tirar uma foto. O pessoal lá de fora viu e deve ter deduzido que eu estava atrasando tudo e não queria deixar ninguém entrar [no restaurante], mas o Mc não deixa ninguém entrar enquanto tem alguém fazendo pedido por causa do Covid”, falou.

Jottapê disse que realmente demorou para conseguir pagar o pedido e quando saiu do restaurante a confusão começou. “Conseguimos passar o cartão e quando a gente saiu os caras estavam olhando para a gente com uma cara. Antes da gente sair, eles já tinham brigado com os seguranças, estavam bêbados ou drogados, não sei. Quando eu saí um disse: ‘É esse aí o MC que está travando o sistema do Mc. Eu disse que trabalhava com fãs e não no Mc, ele ficou nervoso”, afirmou. “Os caras ficaram putos, vieram para cima das meninas e não de mim, eu pedi para eles respeitarem as ‘minas’. Aí começou a loucura e os seguranças do Mc [precisaram ficar] segurando os caras”, acrescentou. Durante a briga, Jottapê chegou a ir para cima dos homens que, segundo ele, incitaram a briga e nisso ele acabou perdendo parte do pedido. “O sorvete caiu. Isso que é o pior, o sundae caiu”, finalizou o cantor em tom de brincadeira.