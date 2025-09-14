Paris Jackson ousa e posa com look transparente para a New York Fashion Week

Os seguidores da filha de Michael Jackson não hesitaram em expressar sua admiração nos comentários, com um deles afirmando: ‘Mulher mais bonita’

Reprodução/Instagram/@parisjackson New York Fashion Week ocorre até terça-feira (16)



Paris Jackson, filha de Michael Jackson, compartilhou um conjunto de fotos em suas redes sociais, onde exibe um visual ousado e transparente. A artista, que também é modelo, decidiu celebrar a New York Fashion Week, que ocorre até terça-feira (16), com um álbum especial.

Durante o evento, Paris apresentou diferentes looks que usou, incluindo um body longo e transparente combinado com uma saia e acessórios elegantes. Em outra ocasião, ela optou por um conjunto vermelho com decote. Na legenda de sua postagem, a jovem comentou sobre a experiência: “Primeira fila, dor nas costas — alta moda, pouca paciência”.

Os seguidores de Paris não hesitaram em expressar sua admiração nos comentários, com um deles afirmando: “Mulher mais bonita”.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA