Patrícia Abravanel aparece sem aliança em viagem com mãe e filhos

Apresentadora é casada com Fábio Faria, apontado como o organizador de uma festa do banqueiro preso Daniel Vorcaro, segundo mensagens sobre o caso divulgadas em setembro

Patrícia Abravanel fez viagem para a Itália acompanhada da mãe, Íris Abravanel, e dos filhos. Nas redes sociais, usuários notaram a ausência do marido Fábio Faria e a falta de aliança da apresentadora.

Em setembro, mensagens do caso Banco Master foram divulgadas com o nome de Faria envolvido. Nos registros, ele é apontado como o organizador de uma festa do banqueiro preso Daniel Vorcaro.

Na legenda da postagem, a filha de Silvio Santos se declarou à família e os descreveu como “aqueles que mais amo”. “Foram dias de aventuras, cultura, conversas, risadas, caça às trufas, muita massa italiana, aula de culinária, cidades históricas e momentos que marcam pra vida toda.”

“Te amo minha mãe mais linda! Que privilégio ter essa Vovó cheia de saúde, alegria, pronta pra tudo e sempre com as palavras certas. A vovó mais aventureira que existe! Filhos, quanto mais tempo fico com vocês, mais quero ficar grudada e mais saudade sinto!”, completou.

Patrícia e Fábio são pais de Pedro, Jane e Senor.