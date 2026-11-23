Na legenda da publicação, Fred celebrou a paternidade pela segunda vez e tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde do recém-nascido e da mãe

O apresentador e jornalista Fred Bruno, 37 anos, anunciou na noite deste domingo (22) o nascimento de seu segundo filho, fruto do relacionamento com Indi Lunar, 30. O bebê chegou ao mundo na última sexta-feira (20), às 22h33, em São Paulo, e o comunicador compartilhou registros do momento nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Fred celebrou a paternidade pela segunda vez e tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde do recém-nascido e da mãe.

“Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. Na sexta-feira, dia 20 de Novembro de 2026 às 22:33 tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir. Ele e a mamãe estão muito bem e recebendo todo o carinho do mundo, inclusive do seu irmãozinho mais velho. Obrigado a todos que em algum momento do dia pararam pra pensar no nosso neném!”

O apresentador já é pai de Cris, de 5 anos, de seu antigo relacionamento com a influenciadora e empresária Bianca Andrade (Boca Rosa). Quando anunciou a segunda paternidade no fim de julho, Fred comentou que a companheira leva uma vida mais reservada longe dos holofotes e destacou a ansiedade de ver o primogênito assumir o papel de irmão mais velho.

Após o anúncio do nascimento, Bianca Andrade também deixou mensagens de carinho nos comentários da publicação, desejando saúde à mãe do bebê, destacando que Cris cuidará do irmãozinho e colocando-se à disposição da família. Outros nomes conhecidos do público e da televisão — como Luis Roberto, Nicolas Prattes, Ticiane Pinheiro e Astrid Fontenelle — também enviaram felicitações ao casal.

*texto produzido com auxílio de IA