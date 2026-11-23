Modelo foi questionada sobre o sucesso da marca Rhode, protagonizou momento constrangedor com jornalista e dividiu a internet. Polêmica envolve até uma palavra usada por ela durante a conversa

Hailey Bieber está no centro de uma discussão nas redes sociais após uma entrevista que rapidamente viralizou. A modelo e empresária participou do DealBook Summit 2026, evento promovido pelo jornal The New York Times, em Nova York, no dia 18 de novembro, e conversou com o jornalista Andrew Ross Sorkin sobre o crescimento de sua marca de beleza, a Rhode, e a negociação milionária que transformou a empresa em um dos negócios mais comentados do mercado de cosméticos.

O que deveria ser uma conversa sobre empreendedorismo acabou se tornando uma verdadeira saia-justa. Durante a entrevista, Sorkin questionou Hailey sobre a possibilidade de imaginar, desde o início, que a Rhode chegaria a valer US$ 1 bilhão. A empresária respondeu que esse era justamente o valor mínimo pelo qual aceitaria vender a companhia.

“Um bilhão de dólares era o número pelo qual eu disse que não venderia a Rhode por menos”, explicou.

Surpreso, o jornalista insistiu: ela realmente acreditava que conseguiria alcançar esse patamar desde o começo? Hailey respondeu que era preciso ter uma espécie de “delírio otimista” para perseguir objetivos tão ambiciosos.