‘Rainha da Sucata’, ‘Guerra dos Sexos’, ‘Senhora do Destino’: relembre a trajetória de Glória Menezes

A atriz construiu uma carreira de mais de 60 anos no teatro, no cinema e na televisão e manteve uma das uniões mais conhecidas com o ator Tarcísio Meira

Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos. A atriz construiu uma carreira de mais de 60 anos no teatro, no cinema e na televisão e manteve uma das uniões mais conhecidas com o ator Tarcísio Meira (1935–2021).

A atriz iniciou a carreira artística no teatro. Ela cursou a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), onde fundou um grupo teatral.

Em 1959, montou a primeira peça “Devoção à Cruz”, com o ator Juca de Oliveira (1935–2026). Pela peça, ganhou o prêmio de Melhor Atriz Revelação em um festival de teatro amador.

No mesmo ano, estreou na TV Tupi na novela “Um Lugar ao Sol”.

Em 1960, ganhou o Prêmio APCA como Atriz Revelação no Teatro pela adaptação de “As Feiticeiras de Salém”.

Glória viveu Rosa em “O Pagador de Promessas”. O filme estreou no Festival de Cannes, em 1962, e recebeu a Palma de Ouro.

Em 1963, Glória deu vida a Dulce Santucci na novela “2-5499 Ocupado”, da TV Excelsior. A produção marcou o início da parceria da atriz com o marido na televisão.

O casal também esteve no elenco das novelas: “Uma Sombra em Minha Vida” (1964), “Pedra Redonda, 39” (1965); “A Deusa Vencida” (1965); “Almas de Pedra” (1966); “O Grande Segredo” (1967); “Sangue e Areia” (1967); “Rosa Rebelde” (1969); “Irmãos Coragem” (1970); “O Homem que Deve Morrer” (1971); “O Semideus” (1973); “Cavalo de Aço” (1973); “Espelho Mágico” (1977); “Guerra dos Sexos” (1983); “Torre de Babel” (1998), “Senhora do Destino” (2004); e, “Páginas da Vida” (2006).

Em 1988, o casal protagonizou a série “Tarcísio e Glória”, da TV Globo.

Uma das personagens mais lembradas de Glória é a vilã Laurinha Figueroa de “Rainha da Sucata”. Apaixonada por Edu, vivido por Tony Ramos, era a principal rival de Maria do Carmo, protagonizada por Regina Duarte.

Em 1992, Glória recebeu o Troféu Imprensa de Melhor Atriz por sua atuação em “Deus nos Acuda”.

A atriz também atuou nas novelas: “Pai Herói” (1979), “Corpo a Corpo” (1984), “Brega & Chique” (1987), “Porto dos Milagres” (2001), “O Beijo do Vampiro” (2002), “Da Cor do Pecado” (2004), “A Favorita” (2008). No cinema, integrou o elenco de “Se Eu Fosse Você” (2006).

Seu último trabalho na televisão foi na novela “Totalmente Demais”, de 2015.