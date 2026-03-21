Relembre a trajetória de Juca de Oliveira, ator que marcou gerações

Com mais de seis décadas de carreira, artista participou de novelas, escreveu peças e consolidou personagens como o Dr. Albieri, de O Clone

Divulgação / Instagram Ator Juca de Oliveira



O ator, diretor e dramaturgo Juca de Oliveira morreu na madrugada deste sábado (21), em São Paulo, aos 91 anos. Com mais de seis décadas de carreira, ele deixa uma trajetória que atravessa o teatro, o cinema e a televisão brasileira, com participação em dezenas de produções e personagens de destaque.

Nascido em 16 de março de 1935, em São Roque (SP), José Juca de Oliveira Santos iniciou sua trajetória artística após abandonar o curso de Direito para se dedicar ao teatro, decisão tomada depois de um teste vocacional que indicou seu talento para as artes cênicas.

A carreira começou nos palcos, com passagem pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde atuou em montagens como A Morte do Caixeiro Viajante e A Semente. O reconhecimento veio ainda no início, com prêmios e convites para integrar grupos importantes do cenário teatral.

Na televisão, participou de mais de 30 novelas e minisséries ao longo de décadas. Estreou na TV Globo em 1973 e integrou o elenco de produções como Saramandaia (1976), Fera Ferida (1993), Torre de Babel (1998) e O Clone (2001), além de trabalhos mais recentes como Avenida Brasil (2012) e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Entre seus papéis mais conhecidos está o do geneticista Dr. Albieri, em O Clone, personagem central de uma trama que discutia a clonagem humana e que se tornou um dos marcos de sua carreira na televisão.

Além da atuação, Juca de Oliveira também se destacou como autor e teve atuação política na classe artística, chegando a presidir o Sindicato dos Atores de São Paulo. Sua trajetória inclui ainda cerca de 60 peças teatrais e participações no cinema.