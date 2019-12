Ano da cantora foi movimentado com muitas parcerias, romance (e término), tretas e novos rumos

Reprodução Anitta lançou álbum, singles, teve briga comercial com Ludmilla, ficou comprometida e solteira...



Se os fãs achavam que 2018 era o ano de Anitta é porque não sabiam das surpresas que a funkeira guardava para 2019. O lançamento do álbum visual e trilíngue “Kisses” foi um dos principais marcos de sua carreira musical: foram 10 faixas audiovisuais com parcerias nacionais e internacionais, entre elas Ludmilla, Snoop Dogg, Becky G e Caetano Veloso.

Sempre discreta em sua vida pessoal, pela primeira vez Anitta abriu o jogo e o coração em público ao assumir o namoro com o surfista Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani. A paixão intensa, no entanto, durou pouco; três meses depois tudo já tinha terminado.

Para relembrar os altos e baixos do ano de Anitta, a Jovem Pan selecionou os melhores momentos da cantora em 2019. Confira!

Janeiro

Veganitta

Influenciada pela amiga Luísa Mell, a funkeira se declarou vegana – uma das suas primeiras metas cumpridas no ano. Apesar da tentativa de adotar o estilo de vida com uma alimentação que não inclui nenhum tipo de produto que tenha origem animal, Anitta desistiu da missão quatro meses depois, em maio.

Fevereiro

Biografia ‘não-autorizada’

O até então amigo Leo Dias lançou “Furacão Anitta“, uma suposta biografia não autorizada da cantora que trouxe revelações bombásticas. Do início da carreira humilde em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, passando pela época do Furacão 2000 até chegar ao auge de seu sucesso, o livro também revelou a vida pessoal da cantora.

‘Terremoto’ com Kevinho

Mirando no Carnaval, Anitta e Kevinho entraram no túnel do tempo com o clipe de “Terremoto”, primeiro hit-chiclete da cantora em 2019. A aposta foi certeira e a faixa foi uma das mais reproduzidas durante a folia deste ano.

J. Balvin em ‘Bola Rebola’

Ao lado de J. Balvin, Tropkillaz e MC Zaac, Anitta emplacou uma segunda faixa para a folia de 2019: “Bola Rebola“, que como esperado ganhou muito rebolado da funkeira. A parceria também mostrou toda a fluência da brasileira, que cantou em inglês e espanhol.

Parceria com Ludmilla

Antes de toda a treta por causa da autoria de “Onda Diferente”, no longínquo mês de fevereiro, Anitta participou da gravação do primeiro DVD de Ludmilla, “Hello Mundo”. A faixa “Favela Chegou” marcou a primeira parceria entre as duas — sempre vistas como rivais pelos fãs. Pelo menos no YouTube, a química ente Lud e Anitta está mais do que aprovada, e o vídeo ultrapassa a marca de 80 milhões de visualizações.

Março

Anitta e Neymar

O carnaval de Anitta foi agitado! Apesar de ela ter negado que curtiu a folia com outras pessoas, Leo Dias trouxe a grande revelação: um vídeo que mostra um beijo entre a funkeira e Neymar. O momento foi registrado enquanto ambos curtiam o Carnaval em um camarote da Sapucaí. Anitta, no entanto, seguiu desviando do assunto. E nunca mais falou sobre.

Snoop Dogg, Medina e Justin Bieber

Totalmente em segredo, Anitta se preparava para o lançamento de “Kisses”, mas semanas antes foi flagrada em um estúdio de gravação com Ludmilla e Snoop Dogg, nos EUA. Porém, os fãs tiveram as atenções desviadas pelos outros presentes ali: o surfista Gabriel Medina (affair dela na época) e Justin Bieber, que ligou pra Snoop só para dar um “alô”.

Nunca mais eu vou dormir

No finzinho de março, Anitta comemorou seu aniversário de 26 anos com festão em grande estilo na sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela reuniu diversas celebridades. num total de 400 convidados. A aniversariante aproveitou até o fim e, pela manhã, registros de sua animação foram postados na web.

Abril

‘Kisses’

O quarto álbum de estúdio da cantora foi lançado quatro anos depois de “Bang”, seu disco de estreia – e a fez atingir outros patamares na carreira. “Kisses” foi considerado um trabalho ousado, com dez músicas e dez clipes, parcerias com nomes de peso e uma Anitta trilíngue. A maior surpresa foi o mistério que envolveu toda a produção, anunciada oficialmente apenas um mês antes de seu lançamento.

Maio

Virada Cultural

Uma das atrações mais esperadas da Virada Cultural, em São Paulo, Anitta se apresentou no palco do Vale do Anhangabaú e enfileirou hits. A multidão aprovou e dançou muito durante o show da funkeira, considerada a atração principal do evento. Segundo a prefeitura da cidade, a estimativa é que cerca de 200 mil pessoas acompanharam a performance.

Junho

Pedro Scooby em Bali…

Após rumores, o romance entre Pedro Scooby e Anitta foi confirmado pelo surfista ao compartilhar fotos juntinhos de uma viagem a Bali. Mauro, o “Painitto”, também apareceu nos cliques. Essa foi a primeira vez em muito tempo que Anitta assumiu abertamente um novo namorado. Pedro ficou casado por oito anos com Luana Piovani; eles anunciaram a separação em março.

… e Luana Piovani em Portugal

Enquanto Scooby flutuava nas nuvens com Anitta, Luana Piovani estava em Portugal com os três filhos do ex-casal. Apesar de no início negar sentir ciúmes da nova relação do surfista, em pouco tempo a situação mudou. Com indiretas nas redes sociais, as duas começaram a trocar farpas publicamente.

‘Faz Gostoso’ com Madonna

Madonna lançou “Madame X”, seu novo álbum, em agosto. A surpresa ficou para o funk cantado em português “Faz Gostoso“, em parceria com Anitta. Após o lançamento, a Rainha do Pop mandou uma mensagem para a brasileira: “Nunca conheci uma garota como você”.

Julho

Copa América

Três anos depois de se apresentar na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a cantora voltou ao Maracanã para cantar em um evento esportivo: a Copa América. Ao lado do porto-riquenho Pedro Capó, ela cantou, dançou e também homenageou João Gilberto, ícone da Bossa Nova que morreu semanas antes do evento.

El fuego

Sem alarde, Anitta participou do single “Fuego” do francês DJ Snake ao lado de Sean Paul, responsável pelo hit “I’m Still In Love With You”. A faixa lançada em julho logo dominou as playlists mundiais, e o clipe, que chegou só em outubro, mostrou toda a brasileira toda caliente em uma mega produção.

Tomorrowland Bélgica

Anitta fez história em sua apresentação no Tomorrowland Bélgica ao se tornar a primeira artista brasileira no palco de um dos maiores festivais eletrônicos do mundo. “Foi mágico! Transformamos o palco do Tomorrowland em um baile funk da favela. Vocês não fazem ideia do que isso representa para nossa cultura, nosso povo e nosso país”, escreveu após o show.

Agosto

De Honório Gurgel pro mundo

De olho no mercado internacional, Anitta anunciou, no início de agosto, que assinou com um novo empresário, o americano Brandon Silverstein. Foi a primeira vez que contratou uma pessoa para gerenciar sua carreira após ela mesma cuidar de tudo por cinco anos.

El fuego pela Amazônia

Os incêndios na Amazônia fizeram com que Anitta rebolasse só de calcinha. Ao som de sua própria música “Fuego”, a cantora cumpriu um desafio que deu a si mesma ao postar um vídeo sobre as queimadas na floresta. Ao bater a meta de 2 milhões de visualizações, Anitta botou a bunda pra jogo para conscientizar os seguidores.

Scooby de volta pro mar

Após três longos e intensos meses, a relação entre o surfista Pedro Scooby e Anitta chegou ao fim em agosto. A princípio, ambos alegaram que eram algo temporário: “Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo”, afirmou a cantora sobre o assunto. Mas até o momento eles não reataram o romance, já que Scooby assumiu o namoro com a modelo Cintia Dicker.

Setembro

Todynho fala umas verdades pra Scooby

Amiga de Anitta, Jojo Todynho mandou a real sobre o término da funkeira com Scooby. Segundo ela, o surfista não aceitou muito bem a separação e chegou até a perseguir a ex. Após umas trocas de farpas entre Todynho e Scooby, Anitta seguiu plena sem mencionar mais o nome do surfista.

Happy

Sempre cheia de surpresas, Anitta publicou uma foto ao lado de Pharrell Williams em um estúdio sem dar muitos detalhes. A funkeira não confirmou nada até então, mas uma parceria entre os dois está sendo preparada e, segundo o jornal Extra, o clipe já foi gravado no Morro da Previdência, no Rio de Janeiro.

Outubro

Rock in Rio

Anitta fez a sua estreia no Rock in Rio em um show repleto de coreografias, looks e muita dança. A artista, que não negou o uso de playback na performance, foi a mais buscada na internet antes da apresentação. Relembrando o início de sua carreira no Furacão 2000, levou um paredão de som ao Palco Mundo e viralizou ao agradecer a pessoa responsável pela realização de seus sonhos: ela mesma.

Novo irmão

Painitto, como é conhecido o pai de Anitta, descobriu em outubro que tem um filho de outra relação. Após exame de DNA que confirmou o laço familiar biológico, a cantora ficou empolgada para conhecer o mais novo membro da família. “Fiquei super feliz com a possibilidade porque eu amo família”, declarou na época.

‘Pantera’

Ariana Grande foi quem compartilhou a notícia de que uma música inédita de Anitta integraria o álbum do novo “As Panteras”. Com ritmo latino e a maior parte da letra em português, a canção também tem trechos em espanhol.

‘Brasileirinha’

Após o mega lançamento de “Kisses”, com faixas em português, espanhol e inglês, a cantora anunciou o “Brasileirinha“, novo projeto musical totalmente em português. “Meu ano de 2020 vai ser totalmente diferente de todos os anos que vocês acompanharam na minha carreira até agora”, prometeu na coletiva de imprensa.

Novembro

Final da Libertadores

Anitta marcou presença em outro evento esportivo ao cantar na final da Libertadores, disputada entre Flamengo e River Plate e que consagrou o time brasileiro como campeão. O brasileiro Gabriel, o Pensador também marcou presença, com a camisa do Flamengo, cantando o hino do Rubro-Negro. E deu sorte!

‘Combatchy’

Anitta chamou Luísa Sonza, MC Rebecca e Lexa para dar um nocaute de bumbum nos fãs! Após a gravação do clipe, as quatro cantoras anunciaram a novidade nas redes sociais para um hit inédito, que foi lançado na festa “Combatchy“, que aconteceu em São Paulo. Bem poderosas, as quatro arrasaram em performances juntas e individuais no evento. No YouTube, o clipe já soma mais de 25 milhões de visualizações.

Grammy Latino 2019

Com “Kisses” indicado a Melhor Álbum de Música Urban no Grammy Latino, Anitta foi uma das responsáveis pela apresentação de abertura da cerimônia, ao lado de Rosalía e Luis Fonsi. A cantora, no entanto, saiu sem nenhuma estatueta dourada.

Dezembro

Mais que migos

Atração principal do festival Cena 2k19, em São Paulo, o rapper Quavo fez uma visita inesperada à casa de Anitta no dia seguinte. Ao lado do músico, a cantora postou uma foto com a legenda: “Resenha lá em casa”.

‘Poderia ter sido eu’

Foi isso que Anitta disse ao comentar sobre o episódio ocorrido em um baile funk em Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo, no primeiro dia do mês, que resultou na morte de nove pessoas após uma ação da Polícia Militar.

“A única coisa que consigo pensar é que, se fosse alguns anos atrás, poderia ter sido eu, minha mãe e meu irmão uma dessas pessoas. Uma das coisas que a gente mais fazia quando eu estava começando a cantar era cantar em baile de favela. Sem palavras”, afirmou.

Made in Honório

Para fechar 2019 com chave de ouro, Anitta reproduziu seu show no Rock In Rio em um apresentação gratuita em Madureira. O evento foi batizado de “Made in Honório”, fazendo referência ao local onde ela cresceu, Honório Gurgel. Cerca de 20 mil pessoas acompanharam a apresentação repleta de hits antigos com os sucessos mais recentes, incluindo algumas parcerias internacionais.