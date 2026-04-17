Tadeu faz homenagem a Oscar Schmidt na abertura do ‘BBB 26’: ‘Vou me recuperar’

O jornalista confirmou mais cedo que não deixaria de apresentar o programa em honra à memória do irmão

Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt afirmou que o irmão Oscar Schmidt é o seu 'maior ídolo' e sua 'maior referência'



O apresentador Tadeu Schmidt abriu o Big Brother Brasil 26 desta sexta-feira (17) com homenagem ao irmão e ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt. Mais cedo, o jornalista havia confirmado que seguiria no comando do reality show.

“Hoje é um dia difícil, nós demos adeus para o meu irmão Oscar, mas fiz questão de estar aqui”, disse o apresentador com voz embargada.

Tadeu afirmou que Oscar é o seu “maior ídolo” e sempre foi sua “maior referência”, principalmente “ao que diz respeito ao amor à profissão”. O jornalista disse que o ex-jogador “nunca deixou os companheiros de time na mão” e nem desfalcou sua equipe quando quebrou a mão.

“Vou me recuperar, tenham paciência, hoje é um dia muito importante [no Big Brother Brasil]. Estou aqui para o jogo, para dar o meu melhor, em homenagem a você, meu irmão”, declarou.

tadeu sendo forte demais 🥺😭 pic.twitter.com/QPkWbN1t5z — luscas (@luscas) April 18, 2026



Em publicação nas redes sociais, antes do início do programa, Tadeu havia dito que, se não fosse trabalhar, seria uma “afronta à memória” do irmão. “O Oscar não foi no meu casamento porque ele tinha um jogo. Ele já jogou com a mão quebrada, fratura mesmo”, disse.

Morte de Oscar Schmidt

A morte da lenda do basquete foi confirmada também nesta sexta-feira pela assessoria do ex-atleta. A causa da morte não foi divulgada pela equipe de Oscar Schmidt.

Já a Prefeitura de Santana de Parnaíba, onde ele foi atendido no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), afirmou que o ex-jogador chegou sem vida ao local, em parada cardiorrespiratória.

Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011. Após 11 anos entre tratamentos, o ex-atleta anunciou em 2022 que havia se curado da doença.

Em nota, a família do “Mão Santa” comunicou que a despedida do ex-jogador será de forma reservada e restrita aos familiares.