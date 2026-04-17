Mesmo com a morte do irmão, Tadeu Schmidt apresentará ‘BBB 26’

A emissora comunicou que o jornalista fará homenagem a Oscar Schmidt na abertura do reality

  • 17/04/2026 20h00
Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB O irmão de Tadeu Schmidt e ex-jogador, Oscar Schmidt, morreu nesta sexta-feira (17)

TV Globo comunicou que o apresentador Tadeu Schmidt seguirá no comando do Big Brother Brasil 26. O irmão do jornalista e ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt, morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos.

Em publicação nas redes sociais, a emissora informou que Tadeu fará uma homenagem ao irmão na abertura do reality show.

Morte de Oscar Schmidt

A morte da lenda do basquete foi confirmada pela assessoria do ex-atleta. A causa da morte não foi divulgada pela equipe de Oscar Schmidt.

Já a Prefeitura de Santana de Parnaíba, onde ele foi atendido no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), afirmou que o ex-jogador chegou sem vida ao local, em parada cardiorrespiratória.

Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011. Após 11 anos entre tratamentos, o ex-atleta anunciou em 2022 que havia se curado da doença.

Em nota, a família do “Mão Santa” comunicou que a despedida do ex-jogador será de forma reservada e restrita aos familiares.

