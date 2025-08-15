Felca e advogados comentam prisão de Hytalo Santos, suspeito de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais

Hytalo foi preso nesta sexta-feira (15), juntamente com seu marido, Israel Nata Vicente (Euro), em meio a investigações que têm por objeto combater os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil

A equipe jurídica de Felipe Bressanim, o Felca, comentou a prisão do influenciador Hytalo Santos, após a repercussão do vídeo “Adultização”, publicado na semana passada. Hytalo foi preso nesta sexta-feira (15), juntamente com seu marido, Israel Nata Vicente (conhecido como Euro), em meio a investigações que têm por objeto combater os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. A defesa do casal afirma que eles são inocentes e estão à disposição das autoridades.

Hytalo foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização. Ele e o marido são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. Após a prisão de Hytalo, Felca e sua equipe aproveitaram a oportunidade para “parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e efetivo combate à adultização e exploração da imagem e dos corpos de crianças e adolescentes”.

A equipe jurídica do youtuber afirma ter auxiliado as autoridades com provas, “reforçando o compromisso de Felca em contribuir para a continuidade das investigações.” No comunicado, é destacado ainda que Felca recebeu ataques depois da publicação do vídeo. “O combate ao que se enquadra nessas novas práticas criminais contribui para uma sociedade livre, justa e segura para todas as pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis”, afirmam o escritório Senzi Advocacia e o Felca Studios.

“A equipe jurídica, juntamente com o influenciador, segue acompanhando de perto a repercussão do caso e todos os seus desdobramentos legais, comprometendo-se a manter total transparência quanto a novos acontecimentos, sempre auxiliando a sociedade e as autoridades competentes em tudo que lhes for possível”, completa.

Entenda o caso

Felca, no vídeo sobre adultização de crianças publicado na semana passada, chamou o conteúdo de Hytalo de “circo macabro”. Investigado pelo MP da Paraíba desde 2024, ele foi banido do Instagram após o vídeo de Felca. Hytalo gravava danças com menores de idade, muitas delas com pouca roupa, e ganhava dinheiro ao divulgar os vídeos nas redes. Com o passar dos anos, ele levou algumas crianças para morar com ele, com a permissão dos pais.

O influenciador também ficou conhecido pela ostentação nas redes, o que incluía desde a distribuição de celulares de última geração até a doação de carros, casas e cirurgias plásticas.

