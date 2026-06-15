Fox compra Roku em acordo de US$ 22 bilhões, tornando-se terceira maior emissora dos EUA

A Fox Corporation e a Roku anunciaram a assinatura de um acordo definitivo pelo qual a gigante americana de mídia adquirirá a desenvolvedora de um sistema operacional para televisores por US$ 160,00 por ação. Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (15), a transação será uma combinação de dinheiro e ações ordinárias Classe A da Fox, avaliando a Roku em aproximadamente US$ 22 bilhões em valor de mercado.

Pelos termos do acordo, os acionistas da Fox deverão deter cerca de 73% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Roku ficarão com a fatia restante.

De acordo com a Fox, a união criará a terceira maior emissora do mercado de televisão dos EUA em participação de audiência. Juntas, as empresas formariam o que a Fox chamou de uma “empresa de mídia e tecnologia de próxima geração, de grande escala“, preparada para se beneficiar de esportes e notícias ao vivo, além do crescimento contínuo do streaming.

Às 8h37 (de Brasília), a ação da Fox Corporation tombava 13,94% no pré-mercado de Nova York, enquanto a Roku avançava 2,53%.