João Gomes é levado a hospital e cancela shows no Nordeste

Cantor também foi orientado a manter uma boa hidratação e suspender temporariamente apresentações

O cantor João Gomes, de 23 anos, preocupou os fãs na manhã desta sexta-feira, 24, ao aparecer em um hospital recebendo atendimento médico. Nos Stories do Instagram, o artista publicou um vídeo em que aparece deitado em uma maca enquanto recebe medicação na veia, acompanhado da esposa, Ary Mirelle.

Na tentativa de tranquilizar os seguidores, João tratou a situação com bom humor e escreveu na legenda da publicação: “Nosso date de hoje”. Pouco depois, Ary também comentou o estado de saúde do marido e revelou preocupação com o quadro do cantor. “Meu bichinho tá dodói. Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque está mal demais”, afirmou a influenciadora.

Após a repercussão da internação, a equipe de João Gomes divulgou uma nota oficial informando que o artista passou por avaliação médica e recebeu o diagnóstico de influenza. Por recomendação dos profissionais de saúde, o cantor deverá permanecer em repouso e seguir o tratamento indicado.

Segundo o comunicado, João também foi orientado a manter uma boa hidratação e suspender temporariamente apresentações, ensaios e compromissos presenciais. A medida tem como objetivo garantir a recuperação completa do artista e evitar a transmissão do vírus para integrantes da equipe, público e demais envolvidos nos eventos.

Shows são cancelados

Por conta do quadro de saúde, os shows que João Gomes faria nesta sexta-feira, 24, em Salgueiro (PE), e no sábado, 25, em Riachão do Jacuípe (BA), foram cancelados.

A equipe informou que a retomada da agenda acontecerá somente após uma melhora significativa do quadro clínico, incluindo o período de pelo menos 48 horas após o fim da febre e uma nova avaliação médica.

“Agradecemos a compreensão, o carinho e o apoio de todos os fãs, contratantes e parceiros neste momento”, declarou a equipe do cantor em nota.

Até o momento, o cantor não divulgou novos detalhes sobre seu estado de saúde.