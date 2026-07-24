‘Jogada de Risco’: série com Cauã Reymond aposta em bastidores do futebol e cenas quentes

Um dos aspectos que mais chamou a atenção do público nos primeiros episódios foi a quantidade de cenas sensuais

A produção tomou conta das redes sociais. O Globoplay estreou Jogada de Risco, nova série idealizada e protagonizada por Cauã Reymond, e a produção já chegou cercada de repercussão. Ambientada nos bastidores do futebol profissional, a trama acompanha Maurício, um ex-jogador que tenta reconstruir a carreira como empresário de atletas. Em meio a negociações milionárias, traições, interesses ocultos e disputas de poder, a série apresenta um retrato do universo do esporte muito além das quatro linhas.

Um dos aspectos que mais chamou a atenção do público nos primeiros episódios foi a quantidade de cenas sensuais. A narrativa aposta em sequências de intimidade para reforçar o ambiente de excessos, luxo e manipulação que cerca empresários, jogadores e figuras influentes do futebol. Entre os momentos comentados estão festas regadas a ostentação, romances intensos e uma trama envolvendo a gravação de uma sextape, além de cenas entre personagens interpretados por Letícia Colin, Bruna Griphao, Juan Paiva e Breno Ferreira. As sequências ganharam destaque nas redes sociais e rapidamente se tornaram um dos assuntos mais comentados da estreia.

Apesar da forte carga de erotismo, Jogada de Risco busca utilizar essas cenas como parte da construção dos personagens e das relações de poder presentes na história. Em entrevistas, integrantes do elenco revelaram que as gravações seguiram protocolos específicos para garantir conforto aos atores, com equipes reduzidas e cuidados durante as filmagens das sequências mais íntimas. A própria Letícia Colin já havia definido a produção como uma “série adulta”, enquanto Breno Ferreira destacou o profissionalismo dos bastidores durante a gravação das cenas de nudez e sexo.

Com um elenco que reúne nomes como Letícia Colin, Mariana Sena, Juan Paiva, Rodrigo Lombardi, Marcelo Adnet, Bruna Griphao e Marcos Frota, Jogada de Risco mistura drama, suspense, romance e crítica ao universo bilionário do futebol. A produção pretende conquistar tanto os fãs do esporte quanto quem procura uma série marcada por personagens moralmente complexos, reviravoltas e uma narrativa adulta que não economiza em tensão, violência e sensualidade.