É proibido fumar?

O retorno visual do cigarro entre celebridades e campanhas

Divulgação/ Saint Laurent Hailey Bieber aparece em campanha controversa segurando cigarro



Tudo o que Hailey Bieber toca vira ouro e, na última semana, ela escolheu tocar em um Marlboro. Em fotos para uma campanha de Saint Laurent, a it girl aparece fumando. Antes disso, Kylie Jenner já tinha aparecido em uma capa de revista acompanhada de um cigarro na boca.

Em ambos os casos, a estética segue uma linha vitoriana, com um certo exagero de ornamentos, formas e cores, o que resulta em contextos bem diferentes dos quais estávamos acostumados nos últimos tempos de redes sociais.

Hailey é a embaixadora oficial das clean girls, garotas que adotam uma estética natural, usam poucos produtos, se orgulham de compromissos como pilates e yoga, tomam matchá… entre outras performances da vida saudável. Sua marca, Rhode, traz, na proposta, a conversa com essa persona, natural e saudável.

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Não é novidade que estéticas e pessoas impressas nas redes sociais não são, necessariamente, um reflexo da personalidade de quem posta. Mas o corte seco de uma clean girl para uma fumante chega a ser perigoso.

O cigarro já foi acessório em muitas outras eras da moda. Acompanhou a jaqueta de couro de James Dean, na piteira de Audrey Hepburn e em pelo menos metade das temporadas de Sex and The City, nas mãos de Sarah Jessica Parker.

Não à toa, se tornou um item pop, próprio de jovens descolados. Mas também virou um problema social de saúde e resultou em anos de campanhas para que o vício fosse controlado. Ainda hoje, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o tabagismo é o principal motivo de morte no mundo.

A mídia sempre influenciou comportamentos e agora não seria diferente. Mas agora ela está mais descentralizada e seus efeitos cada vez mais rápidos. Dessa vez, não podemos correr o risco, pois já sabemos as consequências.